Dopo ONE PIECE 1010 arriverà un Gear Fifth o un Gear Fourth potenziato?

Ormai è da parecchio tempo che Rufy utilizza i Gear. Nati a Enies Lobby dopo aver assistito all'utilizzo delle Rokushiki da parte del CP9, Rufy li ha pian piano fatti evolvere ottenendo tre forme. Grazie a esse, l'abbiamo visto abbattere tanti antagonisti durante le saghe di ONE PIECE. Eppure potrebbero non bastare visto chi ha di fronte ora.

Il capitolo 1010 di ONE PIECE ha visto un contrattacco di Rufy. Il pirata dal cappello di paglia è riuscito ad assestare dei pugni estremamente potenti a Kaido, ferendolo gravemente, e il segreto di questi attacchi efficaci sta nell'utilizzo dell'Haki del Re Conquistatore. Negli ultimi tempi, Rufy ha imparato a gestire ancora meglio i suoi Haki grazie agli insegnamenti di Hyogoro, e proprio grazie a questo addestramento e all'ultima scoperta sull'infusione dell'Haki del Re Conquistatore Rufy potrebbe tirare fuori il tanto atteso Gear Fifth.

Concentrando in un'unica tecnica tutto ciò che ha imparato, potremmo vedere verso la fine dello scontro con Kaido il nuovo aspetto del protagonista di ONE PIECE. Rufy potrebbe aver infatti già pensato a qualche potenziamento nel corso della settimana di allenamento effettuata a Wanokuni prima dell'assalto.

Un'altra alternativa molto probabile è che, invece di un Gear Fifth, Rufy si limiti a sfruttare l'infusione dell'Haki del Re Conquistatore nel Gear Fourth. Ciò porterebbe a un Boundman o uno Snakeman potenziato o al limite a una nuova variante di questa tipologia. Sicuramente per Kaido sarà comunque un osso duro, considerato che i colpi in Gear Fourth ricevuti all'inizio dello scontro hanno fatto effetto.

Vi aspettate un'evoluzione ulteriore per Rufy oppure rimarrà lo stesso personaggio per ora?