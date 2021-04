ONE PIECE 1010: chi regnerà sugli oceani? si scatena un nuovo scontro

Con il capitolo 1010 di ONE PIECE, la battaglia tra i Pirati si appresta ad arrivare su un altro livello. Tutti i protagonisti si stanno dando da fare per distruggere i Pirati delle Cento Bestie e Big Mom sta seriamente rischiando la vita. Scopriamo cosa succede nella leggendaria opera di Eiichiro Oda!

Intitolato "L'Ambizione del Re Conquistatore", riferimento all'Haki più potente e raro, nel capitolo Zoro cerca di fare a pezzi Prometheus, il quale intendeva accorrere in aiuto di Big Mom. A occuparsi dello spadaccino, però, interviene Kaido, che ordina a Prometheus di andare a salvare l'Imperatrice. Tuttavia, Law trasporta via Zoro e compare improvvisamente dinanzi a Kaido.

Con lo scoppiare del combattimento tra Kaido e Law, che utilizza una nuova tecnica per difendersi, Prometheus e Napoleon ne approfittano per allontanarsi e raggiungere Big Mom, che viene salvata giusto in tempo.

La scena si sposta poi su Kid e Killer, i quali si accorgono che sta succedendo qualcosa di strano a Onigashima. Nel frattempo, Zoro decide di farla finita con un ultimo attacco. Estraendo la spada e utilizzando l'Ashura, Zoro riesce a infliggere una profonda ferita a Kaido, il cui sangue schizza ovunque. Lo spadaccino, esausto, cade a terra e in sua difesa si pone Law, che però viene scagliato via insieme al compagno dal Raimei Hakke.

Alle spalle di Kaido, tuttavia, si risveglia Rufy, che riesce a lanciare un'impressionante scarica di pugni al nemico. Inizia così il vero scontro tra Rufy e Kaido, battaglia che decreterà chi regnerà sugli oceani. ONE PIECE.



