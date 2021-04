ONE PIECE 1010 rivela un clamoroso power up per Zoro?

La battaglia che si sta tenendo a Onigashima porterà tutti i protagonisti di ONE PIECE a sfruttare al 100% le proprie capacità. Non ci sono più nemici da tenere sotto gamba, anzi, di fronte a Rufy e compagni ci sono i pirati più forti del mare, in particolare i due imperatori Kaido e Big Mom. I Mugiwara saranno quindi costretti a evolvere.

Dal capitolo 1008 di ONE PIECE siamo tornati a visionare la battaglia che si sta tenendo sulla cupola di Onigashima, quella tra Rufy, Kidd, Law, Zoro e Killer VS Big Mom e Kaido, con quest'ultimo che ha finalmente raggiunto la forma ibrida del suo frutto Zoo Zoo.

Il quintetto, con varie tattiche, è riuscito a separare i due pirati e si prepara così a due scontri diversi in ONE PIECE 1010. A rimanere con Kaido ci sono Rufy, Law e Zoro, ma il Mugiwara è al tappeto e rischia di morire per il colpo dell'imperatore. A intervenire ci pensa Zoro che, usando l'Ashura, colpisce Kaido con un fendente che addirittura ferisce l'imperatore e che causerà sicuramente una cicatrice come capitò dopo la sferzata di Oden decenni prima.

Dopo essere caduto a terra sfinito, Zoro è alla mercé di Kaido, ma l'imperatore non si capacita della ferita. A quanto pare infatti Zoro è in possesso dell'Haki del Re Conquistatore, lo stesso usato dai pirati più forti. Per questo il suo colpo è stato in grado di scalfire la pelle dura di Kaido. Un power up clamoroso per Zoro che, se usato a dovere in futuro, lo porterà davvero a essere lo spadaccino più forte dei mari di ONE PIECE.