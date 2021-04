ONE PIECE 1010 spoiler: l'ambizione dell'imperatore si manifesta

Sul tetto di Onigashima, i pirati più forti di quest'epoca si stanno affrontando in uno scontro sensazionale. In ONE PIECE stiamo assistendo alla battaglia tra la nuova generazione di Rufy e i due imperatori, Kaido e Big Mom.

I due Yonko hanno mostrato una combo spaventosa però contraccambiata dall'attacco che ha fatto cadere Big Mom in mare. C'è tanta attesa per ONE PIECE 1010 che si mostra con i primi spoiler. Vediamo le anticipazioni trapelate finora in rete.

Il capitolo 1010 di ONE PIECE si intitolerà "Haoshoku" , ovvero l'ambizione dell'imperatore;

Rufy sembra sconfitto, a terra;

Kaido attacca Zoro per liberare Prometheus;

Law si scambia con Zoro e attacca Kaido;

Prometheus si rigenera e vola per andare ad aiutare Big Mom ;

Zoro: "Kid, Killer...!!";

Prometheus salva Big Mom e le chiede qualcosa (non si sa cosa venga detto);

Zoro: "Questo è il mio limite, se non funziona lascerò il resto a voi.";

Zoro usa l'Ashura e attacca Kaido;

Kaido: "Non può essere... è l'Haoshoku? Quando è troppo è troppo. Brain Myung Bagua!";

Rufy si riprende e parla con Kaido;

Rufy: "Quando mi hai colpito con la mazza ho capito tutto...!! Hai usato l'Haoshoku?";

Kaido: "Solo i più potenti possono farlo!!";

Dopo questo, Kaido crolla sotto i colpi di Rufy ;

; Rufy: "In qualche modo e a un certo punto, tu cadrai".

Il capitolo di ONE PIECE 1010 si conclude con la frase di Rufy ma viene annunciato anche un nuovo stop. ONE PIECE sarà in pausa e il capitolo 1011 non arriverà prima di altre due settimane.