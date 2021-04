ONE PIECE 1010, spoiler completi e immagini: battaglia mozzafiato prima della pausa

Come avevano già rivelato i primi spoiler, la battaglia di ONE PIECE arriva su un altro livello. Tutti si stanno dando da fare per distruggere i pirati delle Cento Bestie mentre anche Big Mom sta rischiando grosso. Vediamo il riassunto completo spoiler di ONE PIECE 1010 con immagini.

Il capitolo 1010 di ONE PIECE si intitolerà "L'ambizione del Re Conquistatore", riferimento all'Haki più potente e raro. Nella storia di copertina, Pudding e i suoi amici stanno usando delle gocce per gli occhi. Nel capitolo vero e proprio, Zoro sta affettando Prometheus in tantissimi pezzi per impedirgli di andare a salvare Big Mom. Law fa un commento su Zoro, dicendosi sorpreso che le ossa dello spadaccino non siano già rotte. Kaido attacca Zoro e ordina a Prometheus di andare a salvare Big Mom. Law trasporta via Zoro e appare lui di fronte a Kaido. Colpisce poi l'imperatore con un Injection Shot al collo, facendogli tossire sangue.

Kaido attacca Law con la mazza, il dottore usa una nuova tecnica per difendersi ma viene comunque scaraventato via. Kaido commenta sulla problematicità delle tecniche di Law mentre Prometheus e Napoleon ne approfittano per andare a salvare Big Mom. Zoro si lamenta dato che Law, aiutandolo, ha fatto andare i due ad aiutare Big Mom. Law risponde che non vuole che nessuno muoia per il suo piano, mentre Kid dice che è abbastanza dato che il loro scopo era solo di separarli e combatterli da soli. Kid e Killer vanno verso Big Mom, dicendo che se ne occuperanno loro.

Sotto l'isola, Prometheus ha salvato Big Mom appena in tempo, e l'imperatrice si congratula, dicendo che Zeus è inutile. Prometheus ha una richiesta per la mamma. Si torna poi a Kid e Killer che si fermano al bordo di Onigashima, dicendo che c'è qualcosa di strano che sta succedendo con le nuvole. Sul tetto di Onigashima, Rufy è svenuto con gli occhi bianchi. Kaido ride, pensando che è proprio come l'ultima volta, con Rufy che continua a fissarlo anche da svenuto. Zoro dice a Law che userà un attacco che sarà l'ultimo che potrà usare: se non funzionerà, morirà e lascerà tutto a Law. Zoro estrae tutte le spade e utilizza l'Ashura, ferendo Kaido profondamente e facendo schizzare sangue dal petto.

Kaido si accorge che anche Zoro ha l'Haki del re conquistatore, ma Zoro risponde di non saperne niente, cadendo a terra. Law si frappone tra Kaido e Zoro ma entrambi vengono scagliati via dal Raimei Hakke. All'improvviso, Kaido sente la voce di Rufy dietro di lui e parte un flashback con Rufy che pensa agli insegnamenti di Hyogoro sull'Haki e sul come farlo fluire anche nel corpo del nemico. Rufy capisce che va usato anche l'Haki del Re Conquistatore per gli attacchi e per la difesa, e con questi lancia una scarica di colpi micidiali all'imperatore.

Rufy dice a Law e Zoro di lasciare il tetto e di dire agli altri che vincerà a ogni costo. Inizia il vero scontro tra Rufy e Kaido che decreterà chi regnerà sugli oceani, mentre ONE PIECE sarà in pausa nel prossimo numero.