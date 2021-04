ONE PIECE 1010, uscita e previsioni: arriverà la sconfitta di un personaggio importante?

La battaglia di Onigashima sta diventando sempre più appassionante. Ogni sala, ogni corridoio, ogni spiazzo presenta uno scontro d'altissimo livello e che contribuirà a decretare il vincitore della lotta tra l'alleanza dei Mugiwara e i pirati delle Cento Bestie di Kaido. In ONE PIECE 1009 abbiamo visto una combo micidiale.

La giocata di forza di Kaido e Big Mom è stata deviata da Zoro, il quale insieme a Kidd, Law e Killer ha dato vita a una combinazione di attacchi che stanno spingendo Big Mom verso il mare, tutto questo mentre Rufy si sta battendo con Kaido in un 1 VS 1 col Mugiwara che sta subendo molti danni. L'imperatrice di ONE PIECE è impossibilitata a usare Zeus e lei stessa sta temendo per la sua vita, dato che si è accorta di essere stata lanciata via da Onigashima. Cosa succederà in ONE PIECE 1010? Big Mom ci lascerà davvero le penne?

L'imperatrice non sembra avere infatti nessun mezzo per salvarsi né dal mare né dalla caduta. L'unica possibilità di sopravvivere per Big Mom è di riuscire ad aggrapparsi a una delle pareti di Onigashima, cosa però difficile, oppure che l'isola in volo sia riuscita ad arrivare molto vicina a Wanokuni e che per questo ci sia terra sotto di lei. Difficile infatti che Zeus riesca davvero a liberarsi in tempo dalla scatola o che Perospero riesca a vedere la mamma cadere e a salvarla con la sua caramella.

ONE PIECE 1010 arriverà su MangaPlus domenica 11 aprile 2021 alle ore 18:00.