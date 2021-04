ONE PIECE 1011, il cambio di passo nella guerra: un personaggio sconvolge gli equilibri

I personaggi di ONE PIECE sono tanti e apprezzabili. La maggior parte ha contribuito in modo importante al viaggio di Rufy e compagni, arrivati ora a Onigashima, dove stanno affrontando la battaglia che potrebbe portarli a raggiungere la vetta della pirateria. Contro Kaido e Big Mom non dovranno esserci errori, pena la morte.

In particolare nello scontro con gli imperatori, i protagonisti devono dare il massimo senza trattenersi. Il capitolo 1011 di ONE PIECE ci riporta proprio a osservare come si stanno comportando i due yonko, Kaido e Big Mom. Dopo una pagina a colori a tema gelati e dolci, veniamo proiettati ancora una volta a Onigashima dove Big Mom è riuscita a salvarsi grazie a Prometheus. Stavolta la donna evoca un nuovo homie, chiamato Hera. Il potere del suo fulmine è tale da spazzare via parte della cupola di Onigashima, e Kidd e Killer vengono respinti via con essa.

I due si ritrovano al terzo piano, mentre in alto Rufy e Kaido riprendono a combattere a colpi di Haki del Re Conquistatore, dopo la fuga di Law e Zoro con Zeus dalla zona. Tornando ai piani inferiori, mentre Big Mom rientra nel castello, Kidd e Killer incrociano invece Hawkins e alcuni degli uomini di Kaido. Il traditore si trasforma col suo Frutto del Diavolo e inizia una battaglia con Killer, mentre il capitano Kidd si dirigerà verso l'imperatrice.

In un'altra area, Usopp e Nami scappano ancora una volta da Page One insieme a Tama e Komachiyo. I loro attacchi servono a rallentare il dinosauro, mentre Tama si prepara all'ordine che dovrà dare a tutti coloro che hanno mangiato i suoi kibi dango una volta raggiunto il palco centrale. Ma all'improvviso appare Big Mom che dapprima vuole avventarsi su Nami e Usopp, ma poi viene resa amichevole da Tama. Come spiega Prometheus, Big Mom entra in modalità madre e per questo ascolta molto ciò che dice la bambina, compresa la sua storia sul villaggio Okobore.

Big Mom viene così a sapere che i pirati di Kaido hanno distrutto il villaggio che si era occupata di lei mentre aveva perso la memoria, e nello stesso momento Page One irrompe nel corridoio. Infuriata, Big Mom sferra un pugno che stende il dinosauro, sotto lo sguardo arrabbiato di Ulti. ONE PIECE tornerà col capitolo 1012 dopo la pausa di Weekly Shonen Jump.