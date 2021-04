ONE PIECE 1011: cosa accadrà nel manga dopo la pausa?

La battaglia di Onigashima tiene col fiato sospeso. Lo scontro tra i Mugiwara e i pirati delle Cento Bestie si fa sempre più intenso, e anche i rispettivi capitani se le stanno dando di santa ragione. Rufy e Kaido stanno combattendo sulla sommità del teschio dell'isola, con entrambi pronti a dare il massimo.

Nel capitolo 1010 di ONE PIECE abbiamo visto uno scontro tra Haki sensazionale e inaspettato, visto ciò che era successo negli scorsi numeri. Rufy, ripresosi, ha capito qual è la vera fonte della potenza dietro gli attacchi degli imperatori. Sfruttando le parole di Hyogoro, oltre l'Haki dell'Armatura riesce a immettere anche il suo Haki del Re Conquistatore all'interno dei colpi.

Ora però tocca una pausa a Eiichiro Oda, cosa che lascia in sospeso gli sviluppi di ONE PIECE 1011. Il prossimo capitolo sarà pubblicato su MangaPlus domenica 25 aprile alle ore 18, ma cosa accadrà? Così come fatto con lo scorso cliffhanger quando Kaido si trasformò nella sua forma ibrida è possibile che Eiichiro Oda decida di cambiare completamente scena.

Toccherà quindi attendere anche un mesetto prima di rivedere Rufy in azione, mentre per adesso potrebbe esserci uno sguardo più approfondito allo stato di Zoro e Law, oltre che a Kid e Killer che devono affrontare Big Mom. Senza contare che ai piani più bassi ci sono altre battaglie fondamentali da vincere e proprio Zoro e Law potrebbero unirsi alla massa di pirati e samurai per sconfiggere quelli delle cento bestie.