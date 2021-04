ONE PIECE 1011 spoiler: riassunto completo del capitolo, la guerra è in bilico

La battaglia di Onigashima continua su ogni livello. Il contrattacco di Rufy in ONE PIECE 1010 ha portato lo scontro sulla cupola dell'isola verso un'altra direzione, mentre tanto altro sta succedendo ai piani inferiori. E anche Big Mom non resta a guardare dopo gli ultimi eventi.

I primi spoiler di ONE PIECE 1011 avevano fatto già presagire un cambio importante nel modo di fare di un certo personaggio: Big Mom ha dimostrato infatti di avere una modalità che potrebbe cambiare completamente il percorso di questa guerra. Vediamo bene cosa succede con il riassunto completo di ONE PIECE 1011 degli ultimi spoiler.

Il capitolo 1011, che si aprirà con una pagina a colori dove i Mugiwara stanno mangiando il gelato, si intitola "Il codice d'onore dell'Oshiruko". Al bordo di Onigashima, Big Mom si presenta in volo su Prometheus e crea il nuovo homie "Hera", fatta completamente di tuono. Big Mom usa il nuovo attacco Fulgora per provare la forza della sua nuova creatura, colpendo sia Kid che Killer e scaraventandoli via.

In cima, la cassa dove era contenuto Zeus si indebolisce e la nuvola si libera. Law deve impedire a Zeus di andare da Big Mom e per questo teletrasporta se stesso, Zeus e Zoro via dalla cupola. Kaido e Rufy si sorridono a vicenda e tornano a combattere. Il kanabo di Kaido si scontra con il calcio di Rufy e si genera un'onda d'urto che avvolge tutta Onigashima. Al terzo piano, l'attacco di Big Mom ha creato un varco gigantesco nel teschio, e l'imperatrice entra da lì, finendo però in un piano diverso da quello di Kid e Killer.

Il duo corre per le scale per cercare Big Mom e impedirle di ricongiungersi con Kaido, ma si imbattono in Hawkins e in alcuni uomini. Hawkins li attacca entrambi e Killer rimane lì per combatterlo, mentre Kid deve andare da Big Mom. Per Hawkins, Killer ha il 92% di possibilità di morire, ma il pirata di Kid crede nelle proprie abilità.

Si passa poi a Usopp e Nami al secondo piano, ancora inseguiti da Page One che afferra la coda di Komachiyo. Usopp e Nami attaccano Page One ma non gli fanno niente, mentre Tama chiede a Komachiyo di resistere un altro po', giusto il tempo di arrivare al palco centrale. Arrivati lì, la bambina darà ordine a tutti i Gifter del castello sotto il potere dei suoi dango. Fatto ciò, il suo ruolo sarà finito e non le importerà cosa le accadrà. Tama sta tremando di paura.

Usopp e Nami si sentono in colpa di non far sentire Tama al sicuro, e Usopp usa il nuovo attacco Hanabi Bana per far cadere Page One. Segue poi il Baku Bokkuri, ma Page One riesce a rialzarsi e si riprende. Nami e Usopp sono scioccati dal vedere quanto è resistente. Usopp dice che è un peccato che gli i kibi dango di Tama funzionino solo su chi ha mangiato gli SMILE. All'improvviso però appare Big Mom, con Usopp e Nami che urlano. Big Mom si ricorda di loro e sta per attaccarli, ma Tama saluta subito l'imperatrice in modo amichevole.

L'espressione di Big Mom cambia con un sorriso, e secondo Prometheus questa è la modalità "madre" dell'imperatrice che si manifesta ogni tanto con i bambini sotto i 10 anni. Tama rivela a Big Mom cosa è successo al villaggio Okobore e della distruzione provocata dagli uomini di Kaido. L'imperatrice ricorda come si sono presi cura di lei e dell'oshiruko mangiato lì e si arrabbia con gli uomini di Kaido. Page One ritorna in quel frangente e chiede a Big Mom di bloccare i fuggitivi. Ma Big Mom usa l'Haki del Re Conquistatore e sferra un pugno micidiale a Page One che stramazza al suolo.

Kid ha sentito l'urlo di Big Mom e si dirige nei paraggi, arriva anche Zeus mentre Ulti raggiunge il gruppo ed è scioccata alla vista di Page One, e trema così come gli uomini di Kaido nei paraggi. ONE PIECE 1011 si conclude con questa scena, mentre il prossimo capitolo non arriverà prima di altre due settimane per la pausa di Weekly Shonen Jump.