ONE PIECE 1011 spoiler: un segreto che sconvolgerà la guerra?

I primi spoiler di ONE PIECE 1011, più scarni del solito, sono stati fortemente aggiornati. Vediamo cosa ci aspetta nel prossimo capitolo del manga di Eiichiro Oda.

Ecco tutti gli spoiler di ONE PIECE 1011 finora leakati in rete:

Il capitolo 1011 si intitolerà "La virtù dell'Oshiruko";

Killer e Kid si spaventano nel vedere Big Mom tornare in volo anche senza Zeus;

Zeus, fuggito dalla scatola di metallo di Kid dato che i suoi poteri sono diminuiti, va alla ricerca di Big Mom;

Law si teletrasporta con Zoro e Zeus via dalla cupola, lasciando Rufy da solo;

Kid e Killer arrivano al castello dopo un attacco di Big Mom e si ritrovano davanti Hawkins;

Killer si occuperà di Hawkins da solo mentre Kid se ne va;

Page One sta inseguendo Nami, Usopp e Tama;

Tama si dirige verso il palco centrale per dare ordini ai Gifters che hanno mangiato i suoi kibi dango, in questo modo il suo ruolo nella guerra finirà;

Usopp riesce a rallentare Page One ;

; Mentre fuggono, Nami, Usopp e Tama incontrano Big Mom;

Nami e Usopp sono terrorizzati dal vedere l'imperatrice;

Tama invece la chiama O-Lin e parla con lei in modo amichevole;

Big Mom è amichevole con Tama;

Prometheus dice che Big Mom è entrata nella sua modalità "speciale" e che si rivela quando parla con bambini sotto una certa età;

Big Mom si arrabbia quando Tama le dice che il villaggio Okobore è stato spazzato via dai subordinati di Kaido;

Page One torna a inseguire il terzetto;

Dice a Big Mom di non lasciar andare Nami e gli altri;

Tuttavia, Big Mom è quella che attacca Page One , urlando "non avete una morale?";

Il capitolo di ONE PIECE 1011 finisce con Ulti in shock nel vedere la scena.

ONE PIECE sarà in pausa per la Golden Week di Weekly Shonen Jump la prossima settimana, pertanto il prossimo capitolo arriverà a metà maggio.