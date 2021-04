ONE PIECE 1011: un tradimento potrebbe cambiare le sorti della guerra di Onigashima?

Uno degli elementi più importanti, e pericolosi, introdotti nell'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa, è stata indubbiamente l'alleanza tra i due Imperatori Kaido e Big Mom, i quali negli ultimi capitoli hanno messo in grande difficoltà Luffy, Zoro, Kidd, Killer e Law dando vita ad una delle battaglie più intense e violente mai create da Oda.

Tuttavia i recenti sviluppi mostrati nel capitolo 1011 potrebbero stravolgere le sorti della battaglia, considerando soprattutto un'azione compiuta dalla stessa Big Mom, la quale, essendosi allontanata dal fulcro dello scontro per seguire Kidd, si è ritrovata di fronte a Usop, Nami e alla piccola Tama. Invece che continuare l'inseguimento dei pirati, l'Imperatrice ha cominciato a parlare amichevolmente con la bambina, mostrando il suo lato materno, per poi rimanere sconvolta riguardo la distruzione della città di Okobe per mano di Kaido e della sua ciurma.

Lo shock di Big Mom le fa colpire uno dei migliori uomini dell'ormai suo ex alleato, dando inizio probabilmente ad un ulteriore conflitto interno alla guerra per la supremazia di Wano. "I seguaci di Kaido hanno fatto questo alla città che è stata così gentile con me? Non sapete che persino nel crudele mondo dei pirati, c'è un codice d'onore?" queste sono le parole con cui Charlotte Lin Lin provoca i pirati delle Cento Bestie prima di colpire Page One.

