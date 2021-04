ONE PIECE 1012, arrivano gli spoiler in anticipo! Ecco le prime informazioni leakate

Con l'arrivo della Golden Week, una settimana ricca di festività in Giappone, la rivista Weekly Shonen Jump va in pausa. Ciò vuol dire che ONE PIECE, My Hero Academia, Black Clover, Jujutsu Kaisen e tutti gli altri manga pubblicati sulla rivista sono obbligati a uno stop collettivo che farà slittare le uscite di sette giorni.

ONE PIECE 1012 tornerà dopo questa pausa, e i fan già attendono i prossimi sviluppi. La Golden Week non ha però fermato i leaker coreani che sono riusciti a mettere le mani sul prossimo numero di Weekly Shonen Jump, e con esso anche sul capitolo del manga di Eiichiro Oda. Nelle scorse ore sono infatti trapelati i primi spoiler di ONE PIECE 1012, vediamo cosa succederà la prossima settimana.

Il capitolo 1012 di ONE PIECE si intitolerà "Turbine".

Kiku dice che si occuperà di Kanjuro. Izo è preoccupato per il braccio di Kiku.

Nekomamushi incontra Shishilian, il quale gli dice che Pedro è morto e che il suo assassino si trova su Onigashima. I due decidono di affrontarlo.

Momonosuke dice di avvertire due "voci" sul tetto.

Sanji incontra Zoro ferito e lo porta con sé .

. Kawamatsu e Izo si uniscono a Sanji.

Page One è svenuto, Ulti tenta di attaccare Big Mom.

Komachiyo viene colpito, Ulti colpisce Tama .

. Big Mom è infuriata con Ulti per aver colpito una sua amica.

Tuttavia, quella che attacca Ulti è Nami.

Usopp: "Aspetta, Nami! Dobbiamo scappare!"

Nami risponde: "No. Non ce la faccio più. Una persona che colpisce una bambina...!! La batterò adesso!"

ONE PIECE 1012 si conclude con la dichiarazione di guerra di Nami a Ulti. Ci sarà la battaglia finale con la donna dei Tobi Roppo? Il capitolo sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica 9 maggio 2021.