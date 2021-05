ONE PIECE 1012: un gesto imperdonabile scatena il contrattacco

È passato diverso tempo dalla pubblicazione di ONE PIECE 1011, capitolo a cui è poi seguita una pausa per la Golden Week. Rufy sta affrontando Kaido, mentre Big Mom si sta scatenando nei corridoi sottostanti. Ma anche il resto dei personaggi, tra Mugiwara e Cento Bestie, si stanno confrontando nel castello dell'imperatore.

Big Mom ha steso Page One, concludendo il capitolo 1011 di ONE PIECE col botto. La storia è proseguita con il capitolo 1012 che apre con i Nove Foderi Rossi rimasti. Kinemon dichiara che ognuno di loro deve dirigersi verso un obiettivo in modo tale da aiutare i loro alleati. La volpe di fuoco si dirigerà verso Momonosuke per proteggerlo, O-Kiku ottiene il permesso di affrontare e uccidere Kanjuro, mentre gli altri prendono un'altra direzione. E tra questi, Nekomamushi viene a sapere della presenza dell'assassino di Pedro sull'isola e sembra deciso a vendicarsi.

Izo e Kawamatsu si dirigono invece per un altro corridoio dove incontrano Sanji e uno Zoro bendato e incerottato pesantemente. Pochi minuti prima, Law, Zeus e Zoro sono caduti dal cielo proprio dove si trovava Sanji. Mentre Zeus scappa, Law si dirige verso Big Mom e Sanji si occupa di Zoro. Nel presente, lo spadaccino sta dormendo mentre il cuoco lo protegge dai pirati di Kaido, ma all'improvviso si sveglia per dire al gruppetto di dirigersi al palco centrale se vogliono rendersi utili.

La fase finale di ONE PIECE 1012 è destinata poi a Big Mom, Ulti, Nami, Usopp e Tama. Il dinosauro vuole vendicare Page One ma, prima di affrontare l'imperatrice, decide di mettere fuori gioco Komachiyo. Tama piange e cerca di difenderlo ma Ulti le sferra uno schiaffo che la fa svenire. Ciò causa l'ira di Nami che decide di lanciare un attacco fulminante verso Ulti nonostante il pericolo. Nami ha deciso di non fuggire: è imperdonabile colpire una bambina e sarà proprio lei a vendicare Tama.

ONE PIECE 1013 arriverà la prossima settimana su Weekly Shonen Jump.