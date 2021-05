ONE PIECE 1012: Nami sconvolta dagli ultimi eventi, in arrivo uno scontro diretto?

La confusione che ormai da diversi capitoli di ONE PIECE si sta diffondendo in tutta l'isola di Onigashima sembra aver portato ad un nuovo, imminente, scontro che avrà come protagonista la navigatrice dei Mugiwara, Nami. Le ultime tavole pubblicate hanno infatti mostrato un suo intervento diretto di fronte ad un'azione a dir poco feroce.

Mentre nel cielo di Onigashima si consuma l'intensa battaglia tra Monkey D. Luffy e l'Imperatore Kaido, tra le strade dell'isola i Pirati delle Cento Bestie, continuano a seminare distruzione e terrore. Di fronte alla brutalità degli ultimi eventi, e soprattutto in seguito allo schiaffo dato alla piccola Tama da parte di Ulti, Nami ha lanciato il guanto di sfida alla Star, parte dei Sei Compagni Volanti, dell'equipaggio di Kaido.

Nell'ultima tavola del capitolo 1012 infatti, il maestro Eiichiro Oda ci ha mostrato la determinazione, mista a profonda preoccupazione, di Nami, che colta dalla rabbia per ciò che ha appena visto, colpisce Ulti con un colpo del suo bastone diretto sul viso. La Mugiwara potrebbe cavarsela da sola, ma l'immediata reazione di Big Mom, che mantiene un atteggiamento materne nei confronti della piccola Tama, potrebbe dar vita ad una stravagante alleanza.

