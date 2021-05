ONE PIECE 1012 ha rivelato il prossimo combattimento di Yamato?

Onigashima ha già riservato diverse sorprese ai lettori di ONE PIECE. Tra tradimenti, infiltrazioni, salvataggi e tanto altro, Eiichiro Oda ha caricato l'attuale arco narrativo con tanti elementi. E uno di questi sta anche nei personaggi, in particolare Yamato, che si è rivelato essere molto importante per la trama.

La figlia di Kaido si è rivoltata contro il padre e ha confermato da diversi capitoli di ONE PIECE che combatterà insieme ai Mugiwara per spezzare le catene imposte dall'imperatore. Rufy le ha però chiesto di fare da guardia a Momonosuke, cosa che finora ha fatto senza problemi. Tuttavia in ONE PIECE 1012 Yamato decide di andare a combattere dopo aver messo Shinobu e Momonosuke al sicuro.

Il bambino la avverte che in alto sente solo due voci, facendo intuire che Rufy e Kaido stanno combattendo da soli, e per questo Yamato decide di sbrigarsi e andare sul tetto per combattere il padre e aiutare il suo nuovo alleato. La strada sarà indubbiamente lastricata di nemici che Yamato dovrà affrontare, ma considerata la situazione - tra il ritorno dei Nove Foderi Rossi in gioco, la presenza di Law, Sanji e Zoro - gli ufficiali nemici potrebbero essere già impegnati e così Yamato potrebbe arrivare senza problemi in cima per affrontare il padre.

Pensate che Yamato VS Kaido sarà una realtà a breve? Oppure l'imperatore rimarrà la preda del capitano di ONE PIECE?