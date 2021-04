ONE PIECE 1012: quale sarà lo scenario dopo la pausa? Teorie e data di uscita

La grande guerra di Onigashima è entrata in una nuova fase. Ogni piano dell'isola al largo di Wano brulica di soldati e samurai, intenti a uccidersi a vicenda per riconquistare il controllo definitivo della terra una volta appartenuta al clan Kozuki. E ONE PIECE 1012 ci farà proseguire con questa battaglia che cambierà il mondo.

Mentre Rufy affronta Kaido da solo, ai piani più bassi Big Mom sta seminando il caos in più di un modo. Kidd è alla ricerca dell'imperatrice, con quest'ultima che ha invece incrociato Nami, Usopp e soprattutto Tama. La bambina ha scatenato la modalità materna di Big Mom, cosa che ha portato a un inaspettato pugno a piena potenza contro Page One.

Ulti è rimasta a guardare e potrebbe essere proprio lei a prendere per prima l'iniziativa in ONE PIECE 1012. Il capitolo, che arriverà il 9 maggio su MangaPlus dopo la pausa primaverile di Weekly Shonen Jump, ci farà vedere gli strascichi di questa situazione con Big Mom. Ora che l'imperatrice è più mansueta e controllabile grazie all'istinto suscitato da Tama, la situazione potrebbe cambiare, almeno momentaneamente.

Nonostante il colpo, è possibile che Page One non sia stato messo definitivamente al tappeto ma che sia stato reso abbastanza debole per essere affrontato da Usopp e Nami, e lo stesso potrebbe succedere anche alla sorella Ulti. Intanto Tama riuscirà a proseguire col proprio piano, scatenando un'altra rissa ma riequilibrando le fazioni in gioco, portando più uomini dal lato dei samurai.

Insomma, il caos e i vari scenari la faranno da padrone in ONE PIECE 1012.