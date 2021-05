ONE PIECE 1012, spoiler completi: altre battaglie nel prossimo capitolo

Archiviata la pausa della Golden Week di Weekly Shonen Jump, ONE PIECE si prepara a tornare. I leaker sono già riusciti però a mettere le mani sulla rivista, rivelando spoiler corposi per ONE PIECE 1012. Vediamo cosa accadrà nel prossimo capitolo del manga di Eiichiro Oda.

Dopo i primi spoiler di ONE PIECE 1012 della scorsa settimana, sappiamo che il capitolo sarà composto da 15 pagine e non dalle solite 17 e si intitolerà "Prurito". Nella copertina, Kid sta creando un uccello di metallo mentre una famiglia di uccellini sta creando un nido sulla testa del pirata. ONE PIECE 1012 inizia con i Nove Foderi Rossi rimasti al terzo piano mentre corrono per unirsi a Momonosuke. Izo chiede a Kiku come stia il braccio. Kiku risponde che per un samurai una ferita del genere è solo come un po' di prurito. Poi dice anche che il suo cuore prude da quando Izo ha lasciato Wano. Izo si scusa per averla lasciata indietro. Kawamatsu chiede a Izo come pensa che sarà il Wano una volta aperto il paese al mondo, ma in risposta Izo dice che dovranno prima sopravvivere alla mattina successiva.

Secondo Kinemon, i nemici li stanno sopraffacendo su tutti i fronti, quindi dovrebbero dividersi per andare ad aiutare gli altri. Kinemon andrà da solo a salvare Momonosuke, Kiku si occuperà di Kanjuro una volta per tutte, gli altri si divideranno. Nekomamushi incontra Shishilian e Bariete e viene a sapere che Pedro è morto a Whole Cake Island e che il suo assassino si sta scontrando con Carrot e Wanda. Nekomamushi si dirige lì.

Si passa poi a Yamato, Momonosuke e Shinobu nell'attico. Yamato dice che non possono rimanere insieme altrimenti rischiano di essere tutti scoperti, quindi la figlia di Kaido crea una marionetta finta di Momonosuke per portarla con sé e attirare l'attenzione. Ma Momonosuke e Shinobu capiscono subito che Yamato ha voglia di combattere. Prima di andarsene, Yamato chiede come stia Rufy, e Momonosuke risponde che sta bene ma che ora in alto ci sono solo due "voci". Yamato va via e Momonosuke apre il diario di Oden.

Sanji è al secondo piano e si sta dirigendo verso Momonosuke e nel frattempo sta affrontando gli uomini di Kaido mentre porta uno Zoro gravemente ferito sulle spalle. Inizia un breve flashback con Zoro, Law e Zeus che appaiono all'improvviso vicino Sanji e si trova costretto a portare il suo compagno in spalla mentre Zeus scappa impaurito, mentre Law decide di andare da Big Mom. Prima però dice a Sanji che Zoro ha una ventina di ossa rotte nel corpo, quindi il cuoco prima si occupa delle sue ferite. Zoro dice che le sue ferite sono provocate da Kaido e Big Mom, mentre Rufy ha capito qualcosa e starà bene, e che vincerà di sicuro. Nel presente, Sanji si lamenta mentre Zoro dorme, ma intanto incontra Kawamatsu e Izo che informano Sanji che non c'è più bisogno di andare ad aiutare Momonosuke. Zoro dice di andare al palco centrale e poi si riaddormenta.

Infine si passa a Big Mom, con Page One ancora a terra e gravemente ferito. Ulti sta correndo arrabbiata verso l'imperatrice e, dopo un breve scambio di battute, Ulti colpisce Komachiyo ma attacca anche Tama. Nami si arrabbia e decide infine di combattere contro Ulti. ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana.