ONE PIECE 1012: Uno dei protagonisti viene ferito gravemente nello scontro

In attesa del nuovo capitolo di ONE PIECE, scopriamo le ultime novità riguardo lo scontro tra i protagonisti disegnati dal mangaka Eiichiro Oda e i loro avversari, sfida giunta ormai alla resa dei conti.

Nel capitolo 1012 abbiamo potuto assistere alle nuove mosse di Zoro, spadaccino che è diventato molto più forte dopo il duro allenamento a cui si è sottoposto. Nonostante questo, durante il suo scontro sul tetto del quartier generale dei pirati delle Cento Bestie Zoro viene ferito profondamente. È Trafalgar Law a portare in salvo lo spadaccino, consegnandolo a Sanji e rivelandogli la gravità della situazione: "Avrà venti o trenta ossa rotte. Mettigli delle stecche, la testa rivolta verso l'alto e assicurati che sia cosciente e respiri".

Trafalgar ritorna quindi a combattere, mentre Sanji avvolge Zoro in delle bende e si dirige verso Kappa e Momo. Nel frattempo Rufy continua la sua sfida con Kaido, la battaglia tra i due sarà la sfida principale dell'arco narrativo di Wano, attesa dai numerosi appassionati.

Pensate che Zoro possa ancora partecipare alla battaglia?