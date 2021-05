ONE PIECE 1013, data di uscita e previsioni: è arrivato il turno di un Mugiwara?

La reazione di Big Mom in uno dei corridoi di Onigashima ha indubbiamente scatenato il caos. L'imperatrice ha compiuto un gesto dal quale difficilmente potrà tornare indietro, mettendo in crisi gli alleati ma aiutando i nemici in modo imprevisto. E ONE PIECE 1012 ha aggiunto un altro tassello a questa sottotrama.

L'attacco di Big Mom ha infatti scatenato la furia di Ulti che, sfruttando il potere del suo Frutto del Diavolo, ha lanciato un attacco fulmineo verso Komachiyo e ha poi schiaffeggiato Tama, facendola svenire. Quest'ultimo gesto ha scatenato l'ira dell'imperatrice, ma soprattutto di Nami. Alla fine di ONE PIECE 1012, vediamo la piratessa estremamente risoluta e pronta a combattere contro il suo avversario nonostante la presenza di Big Mom.

ONE PIECE 1013 potrebbe partire proprio da questo punto, cementando l'ingresso nel combattimento di Nami. La piratessa finora è rimasta ai margini e si è limitata alla fuga insieme ad Usopp e quindi, nonostante le intenzioni iniziali, non ha davvero iniziato la sua sfida. Il cambio delle carte in tavola porterà a questa direzione? Sarà anche interessante conoscere le condizioni di Page One che, indebolito, potrebbe affrontare in via definitiva Usopp.

Il problema rimane però Big Mom. L'imperatrice difficilmente si lascerà commuovere dal gesto della Mugiwara: più probabile che venga raggiunta da Kid, Law e Zeus e che si scateni il finimondo nella zona. Altro spazio sarà poi dedicato a Sanji e ai Foderi Rossi con alcuni di loro che raggiungeranno gli obiettivi prefissati. ONE PIECE 1013 sarà di conseguenza un altro capitolo a metà tra risolutivo e di transizione.

ONE PIECE 1013 sarà disponibile su MangaPlus domenica 16 maggio alle ore 18:00 in inglese e spagnolo.