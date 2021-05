ONE PIECE 1013: due personaggi tornano ad affrontarsi nel secondo round della battaglia

A Wano si sono radunati molti dei pezzi grossi di ONE PIECE, tra vecchie e nuove generazioni. Dagli imperatori a molte delle Supernove, l'arco arrivato nella terza fase, quella di Onigashima, sta mettendo le fazioni una contro l'altra in un tripudio di scontri diversi e imprevedibili.

Dopo aver separato Big Mom e Kaido, il gruppetto di giovani pirati si è diviso. Mentre Rufy è rimasto a scontrarsi con Kaido, Kid ha deciso di seguire Big Mom in modo tale da sconfiggerla. L'imperatrice si stava scatenando nei corridoi di Onigashima, prima battendo Page One e poi sconfiggendo Ulti con il potere di Hera. Poco prima di uccidere anche Nami e Usopp, in ONE PIECE 1013 è intervenuto appena in tempo proprio Kid, che ha raggiunto l'imperatrice.

In sole due pagine, Eiichiro Oda ha confermato che il pirata rosso e Big Mom si affronteranno ancora. Sfruttando tutto il metallo accumulato nel suo percorso, Kid ha usato il Punk Gibson per bloccare l'attacco di Big Mom e poi scaraventarla al suolo. Come abbiamo visto nel finale di ONE PIECE 1013 però la forza degli imperatori va molto oltre quella delle Supernove, dato che Rufy alla fine è stato sconfitto ancora da Kaido nonostante l'utilizzo dell'Haki del Re Conquistatore. Come farà Kid a battere l'imperatrice?