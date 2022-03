ONE PIECE 1013 sarà un episodio speciale: trailer e data di uscita per il ritorno di Ace

A Wano si sono riuniti pirati fortissimi che stanno gettando le basi per la rivoluzione nell'era piratesca. Tra qualche mese - nella linea temporale dell'anime di ONE PIECE - potrebbe arrivare il nuovo Re dei Pirati, il ruolo rimasto vacante dopo l'esecuzione di Gol D. Roger. Ma molto passa per il destino del protagonista a Onigashima.

Un destino che però si intreccia a quello di tanti altri personaggi. Rufy infatti non sarebbe mai arrivato da solo così lontano, dovendo ringraziare i suoi attuali compagni e alleati ma anche i personaggi che non ci sono più, andati incontro alla morte in ONE PIECE. E tra questi non può non essere ricordato Portgas D. Ace, il suo fratello adottivo.

Anche nel caos di Onigashima, Ace riesce a tornare nella serie. Dopo il ricordo della piccola Otama a inizio saga, adesso è il turno di Yamato di ricordare il suo incontro con pugno di fuoco. L'anime mostrerà i loro trascorsi in ONE PIECE 1013 "Il passato di Yamato - L'uomo che mira alla testa di un imperatore", di cui potete osservare il trailer nel tweet in basso.

L'episodio speciale su Ace sarà parzialmente originale, prendendo quindi in parte spunto dal manga e in parte arricchito con scene inedite e preparate per l'occasione, allo scopo di fornire più tempo a Ace. Siete contenti del ritorno in ONE PIECE di Pugno di Fuoco?