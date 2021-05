ONE PIECE 1013: il nuovo alleato di Big Mom dimostra la sua potenza

Un'imperatrice come Big Mom non è da prendere sotto gamba. Già da Whole Cake Island abbiamo visto di cos'è capace la donna che da decenni è tra le persone più forti di ONE PIECE, e a Wano si sta scatenando ancora di più. In particolare durante gli ultimi capitoli abbiamo potuto osservare meglio alcuni aspetti della sua forza.

Uno dei poteri di Big Mom è quello di poter rimuovere parte della propria anima per infonderla in alcuni oggetti o elementi e dare vita ad alcuni esseri. Prometheus, Zeus e Napoleon ne sono un esempio, col terzetto che più volte ha aiutato l'imperatrice di ONE PIECE. Zeus è sempre stato l'anello debole della catena e, sotto richiesta di Prometheus, Big Mom ha deciso di creare Hera.

L'anima ha dimostrato di avere capacità paurose nel momento del lancio del Maser Cannon, tecnica con cui Big Mom si è vendicata di Ulti. A differenza di Zeus, Hera sembra essere molto meno giocherellona e distratta, non facendosi scrupoli neanche nel mangiare porzioni dell'altra anima elettrica di Big Mom. L'imperatrice può quindi contare su un alleato molto più affidabile di Zeus, con quest'ultimo che ormai sarà scartato se non anche ucciso dall'imperatrice.

Chissà se in ONE PIECE 1014 vedremo il destino della nuvoletta che, per un breve periodo, ha aiutato Nami.