ONE PIECE 1013 e la risoluzione di Nami: lo scontro della navigatrice

Nami non è mai stata una delle combattenti più forti dei Mugiwara. Il resto della ciurma si è spesso occupata degli avversari maggiori, mentre lei raramente è scesa sul campo di battaglia contro gli ufficiali nemici. Dopo Enies Lobby e l'Isola degli Uomini Pesce, è tuttavia tornata a combattere in ONE PIECE nella saga di Wano.

A Onigashima infatti non c'è il lusso di ritirarsi e, pur agendo di strategia e con qualche fuga, prima o poi tocca combattere contro gli ufficiali nemici per creare una superiorità numerica. A Nami e Usopp sono toccati i due fratelli Page One e Ulti, che hanno innescato una caccia per tutta l'isola. L'arrivo di Big Mom nei paraggi ha sconvolto i piani di entrambi i gruppi, anche se chi ha subito la peggio è stata la coppia dei Pirati delle Cento Bestie. In ONE PIECE 1012 abbiamo però visto l'attacco di Ulti a Tama, un gesto imperdonabile per Nami.

Per questo Nami ha deciso di scendere in campo senza scappare, non perdonando Ulti e colpendola con un poderoso attacco elettrico. Anche con Big Mom nei paraggi, Nami affronta l'avversario e rischia però di morire quando il dinosauro evita un suo attacco e la afferra. Solo il super attacco di Big Mom salva la navigatrice dei Mugiwara, che ora però è costretta a scappare insieme a Usopp e Tama dato che è impossibile possano vincere contro un'imperatrice.

ONE PIECE 1014 potrebbe vedere ancora Nami in azione, con il compimento del piano ideato con Tama e Usopp.