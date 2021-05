ONE PIECE 1013 spoiler e immagini: il riassunto completo del capitolo

Niente capitolo 1014 di ONE PIECE la prossima settimana. Weekly Shonen Jump ha messo nuovamente in pausa Eiichiro Oda dopo tre capitoli pubblicati di fila, non calcolando quella della Golden Week della rivista. Ciò vuol dire che dopo il capitolo 1013 di domenica sarà obbligatorio aspettare due settimane per la prossima uscita di ONE PIECE.

Intanto però in rete si fanno sempre più corposi gli spoiler di ONE PIECE 1013. Ecco il riassunto completo con immagini del capitolo nella galleria che trovate in basso. La copertina stavolta è dedicata a Sanji, con Oda ancora alle prese con le richieste di immagini dei fan. Il titolo del capitolo è "Anarchy in the BM", completamente scritto in inglese, con il mangaka che con BM si riferisce inevitabilmente a Big Mom.

Usopp dice a Nami che non può battere Ulti, col Tobi Roppo che si rialza dopo l'attacco subito. Ma Nami non si ritirerà e prova ad attaccare di nuovo la nemica. Ulti però, trasformata in forma ibrida, afferra Nami per le braccia e la blocca. Nel frattempo però Big Mom sta preparando un attacco estremamente potente con Napoleon, Prometheus ed Hera: il Maser Cannon, che trafigge Ulti facendola svenire.

Viene mostrata Hera, mentre Zeus osserva da dietro l'angolo ciò che sta succedendo, e viene rivelato che la nuova nuvola è stata creata sotto richiesta di Prometheus che voleva avere una fidanzata. Big Mom dà ordine a Hera di divorare Zeus, ora inutile, con quest'ultimo che vuole chiedere scusa a Nami. Intanto Big Mom si scaglia contro Nami e Usopp che devono scappare, mentre Tama viene messa al sicuro dall'imperatrice.

Big Mom sta per sferrare un attacco con Napoleon, ma il Punk Gibson di Kid interviene in tempo e salva i due Mugiwara. Kid dice che l'imperatrice è la sua preda e per questo ordina a Nami e Usopp di scappare. La scena di ONE PIECE poi cambia completamente nelle ultime due pagine, tornando al tetto. Kaido è scontento di come sono andate le cose, dicendo che avrebbe dovuto uccidere subito Rufy. Il capitano è svenuto, con gli occhi bianchi, e sta cadendo in mare. ONE PIECE 1013 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 16 maggio.