ONE PIECE 1013 spoiler: i primi dettagli sul nuovo scontro

La storia del manga di Eiichiro Oda si era interrotta all'attacco di Nami che apriva scenari interessanti per ONE PIECE 1013. Il prossimo capitolo del manga, previsto per domenica 16 maggio su MangaPlus, è stato però leakato in anticipo. Vediamo quali sono i primi spoiler divulgati di ONE PIECE 1013.

Il capitolo 1013 di ONE PIECE si intitolerà "Anarchia in Big Mom". Vediamo i primi spoiler su ciò che avverrà nel capitolo.

Ulti si riprende dall'attacco lanciato da Nami nello scorso capitolo.

Nami usa il "Tornado Tempo" contro Ulti, che però lo schiva e si prepara a sconfiggere Nami.

Big Mom usa un attacco combinato usando Napoleon, Prometheus ed Hera per attaccare Ulti che va KO .

. Hera è stata creata sotto richiesta di Prometheus, che aveva detto a Big Mom di volere una fidanzata. Si vede infatti in una vignetta Prometheus con le guance rosse che osserva Hera.

Zeus vede Hera e gli si spezza il cuore.

Big Mom: "Non mi servi più, Zeus. Hera, puoi mangiarlo."

Zeus implora Big Mom, ma la mamma non è impietosita da lui.

Con Ulti ormai sconfitta dopo il contrattacco, si aprono quindi scenari per far passare definitivamente Zeus dalla parte di Nami? Sembra inoltre dai primi spoiler che ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.