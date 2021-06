ONE PIECE 1014, le condizioni di resa: il tentativo di Kaido

A piccoli passi, la saga di Wano si sta avvicinando al suo climax e a breve dovrebbe terminare l'arco narrativo corrente di ONE PIECE. Nel frattempo, Eiichiro Oda sta continuando a tessere le fila dell'epico scontro tra Imperatori tentando persino di arrivare ad una risoluzione anticipata tramite la figura di un personaggio.

Mentre in rete emergono i primi spoiler del capitolo 1015 di ONE PIECE, che anticipano nuovi colpi di scena e una nuova battaglia che sia preannuncia emozionante, continuano in rete le riflessioni sugli ultimi avvenimenti del manga. Kaido ha infatti sconfitto Rufy una seconda volta e adesso ha deciso di volgere le sue attenzioni sui restanti membri dei Mugiwara con l'obiettivo di guadagnare la loro lealtà ai danni di Cappello di Paglia.

Al contrario di quanto si possa immaginare, l'Imperatore non vuole uccidere i compenti dei Mugiwara, bensì fare in modo che tradiscano Rufy per allearsi ai Pirati delle Cento Bestie. Infatti, uno degli obiettivi di Kaido è soprattutto Nico Robin che possiede la capacità di leggere i Poignee Griffe, motivo per cui non può permettersi di ucciderla. Ad ogni modo, il suo tentativo sembra essere destinato a fallire dal momento che Rufy sembra essere pronto per il terzo round e ostacolare nuovamente i piani dell'Imperatore.

E voi, invece, cosa vi aspettate dai prossimi capitoli di ONE PIECE, quando arriverà l'esito definitivo dello scontro? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto ma non prima di aver dato un'occhiata alle nuove SBS con le più recenti novità sui Mugiwara.