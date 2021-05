ONE PIECE 1014, data di uscita e previsioni: una pausa e poi si torna nella mischia

La battaglia di Onigashima ormai prosegue da un po' di tempo e sembra che ci accompagnerà almeno per tutto il resto dell'anno. Rufy, Kaido, Big Mom, il resto dei Mugiwara e i loro alleati: tutti ormai sono scesi nell'arena e stanno affrontando i rispettivi avversari. Sull'isola di ONE PIECE il caos è in ogni corridoio.

E in ONE PIECE 1013 la potenza degli imperatori è stata messa nuovamente in risalto da Eiichiro Oda. Nei piani bassi, Big Mom ha messo a tacere Ulti con un raggio potentissimo che ha trafitto il dinosauro, in alto invece Kaido è disperato per essersi entusiasmato troppo, mentre si osserva un Rufy svenuto che cade da Onigashima. Considerata l'ultima tavola, il capitolo 1014 di ONE PIECE non può che partire proprio da Rufy.

Oda dovrebbe mostrare i motivi per cui Rufy ha perso lo scontro con Kaido con un breve flashback nelle pagine iniziali, per poi passare al momento in cui il capitano dei pirati di cappello di paglia si risveglia. Infatti non sembra esserci nessuno in grado di salvarlo in questo momento e, a meno che non sfrutti il proprio frutto Gom Gom per riaggrapparsi all'isola, è impossibile che si salvi da una caduta in mare. A meno che Onigashima non abbia percorso abbastanza strada per trovarsi sopra Wano, ma ciò vorrebbe dire che la situazione sarebbe comunque critica per l'isola dei samurai e che il tempo è agli sgoccioli.

Il capitolo 1014 di ONE PIECE arriverà dopo una pausa e sarà quindi pubblicato su MangaPlus domenica 30 maggio alle 18:00.