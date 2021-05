ONE PIECE 1014: la potenza della creatura più forte

Una pausa su Weekly Shonen Jump ha fatto attendere i lettori di ONE PIECE una settimana in più. Cosa accadrà a Rufy e a Kaido? La battaglia di Onigashima giungerà alla fine? Ad alcune di queste domande, Oda ha risposto nel capitolo 1014 di ONE PIECE.

Il titolo del nuovo capitolo è dedicato a Kanjuro, il traditore-attore della famiglia Kurozumi e che è riuscito a salvarsi per il rotto della cuffia. Ma la storia di ONE PIECE di questa settimana inizia con Kaido che osserva Rufy cadere. Il protagonista è di nuovo svenuto e sembra aver finito l'Haki, che ha usato male contro l'imperatore. Quest'ultimo rivela che Rufy non è Joy Boy, mentre lo vede cadere in acqua.

Bao Huang giunge sul posto e le comunica che deve dare un annuncio importante a tutti sull'isola. La scena si sposta su Yamato, che si sta facendo strada, e Momonosuke che leggendo il diario di Oden scopre di non dover assolutamente morire. Si passa poi agli scontri importanti, con Chopper contro Queen. La renna ha migliorato le proprie Rumble Ball grazie all'intervento di Caesar Clown che aveva migliorato la sua formula, permettendogli una trasformazione di anche 30 minuti, anche se con qualche rischio. Nel frattempo, Perospero continua a ferire sia Chopper che i samurai mentre Queen è restio a cedere.

È in questo momento che arriva l'annuncio di Kaido. Mentre Jinbe, Brook, Robin e tutti gli altri mugiwara stanno combattendo contro i loro avversari, viene comunicato che Rufy è morto così come i Foderi Rossi, e che l'imperatore accoglierà tra le sue fila chi si arrenderà all'istante. I mugiwara naturalmente rifiutano, mentre Kaido torna tra i corridoi della sua isola.

Kinemon e Kiku hanno raggiunto Momonosuke, ma vengono affrontati da Kanjuro. Travestito da Oden, ferisce a morte Kiku ma viene poi ferito gravemente da Kinemon. Non c'è tempo per respirare però dato che nella stanza irrompe Kaido. Mentre Momonosuke e Shinobu scappano, Kinemon viene colpito in pieno dal kanabo dell'imperatore. Intanto Onigashima sta per raggiungere Wano: la distruzione dell'isola dei samurai di ONE PIECE è vicina.