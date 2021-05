ONE PIECE 1014 spoiler: riassunto completo e immagini per i nuovi colpi di scena

Prima della settimana di pausa, ONE PIECE ci aveva lasciato un cliffhanger imprevisto con Rufy. Il pirata sembra in una brutta situazione e con gli spoiler di ONE PIECE 1014 sapremo quale sarà il suo destino.

Sono trapelate infatti in rete le immagini del prossimo capitolo con tanto di riassunto completo che confermano e approfondiscono gli eventi rivelati nelle prime anticipazioni di ONE PIECE 1014. Sulla cima di Onigashima, Kaido dice che Rufy può pure essere in grado di usare l'Haki del Re Conquistatore, ma non sa usarlo ancora bene. Intanto Rufy sta cadendo, mentre Kaido continua a osservare prendendolo anche in giro, e dicendo anche che lui non può diventare "Joy Boy". Bao Huang fa rapporto a Kaido dicendo che Momonosuke è stato trovato. Rufy intanto cade in acqua e l'imperatore dice alla sua segretaria che si dirigerà immeditamente lì ma che deve fare anche un annuncio a tutti quelli presenti sull'isola.

Al terzo piano, Yamato sta correndo mentre combatte con i subordinati di Kaido. Al primo piano, Momonosuke sta leggendo il diario del padre mentre parla con Shinobu. Il bambino rivela che, secondo quello che c'è scritto, lui non può assolutamente morire. All'improvviso Momonosuke avverte delle voci che gli creano un mal di testa fortissimo. Sul palco centrale, Chopper sta combattendo contro Queen. Chopper prende Queen per il collo e lo lancia a terra, ma Queen sta bene e ride mentre la renna si sta stancando. Perospero intanto sta lanciando svariate frecce al Mugiwara e ai samurai. Chopper non ha ancora molto tempo col Monster Point, al massimo altri 10 minuti. Si pente di non essere riuscito a ferire Queen nonostante l'estensione dell'effetto delle Rumble Ball che aveva preparato con Caesar. Queen usa un nuovo attacco chiamato Black Coffee, ma Chopper lo evita e Perospero inizia a preparare ulteriori attacchi.

Bao Huang fa l'annuncio di Kaido, dicendo che Rufy e i Foderi Rossi sono stati tutti sconfitti dall'imperatore. Si vedono le reazioni in giro per l'isola da Marco a tutti i Mugiwara, Hyogoro e Tama. La ciurma non crede all'annuncio. Kaido si trasforma in drago e vola nel castello attraverso il buco generato da Big Mom e si dirige verso la sala dove si trova Momonosuke. Kid sta ancora combattendo contro l'imperatrice mentre Law è preoccupato e teso.

Al primo piano, Kanjuro scopre le scale che lo portano da Momonosuke. Lì però ci sono già Kiku e Kinemon, ma Shinobu nota una rana che le fa capire che gli uomini di Kaido sanno dove sono. Momonosuke soffre ancora di dolore ma dice che deve dire a tutti qualcosa. Appare intanto un Oden che manda in shock Shinobu, ma Kiku lo attacca. Tuttavia ancora una volta esita e Kanjuro trapassa Kiku con la sua spada. Kinemon arrabbiato colpisce Kanjuro con la sua spada, che ride e finalmente annuncia il calo del sipario sulla sua vita da attore mentre cade a terra.

La battaglia non è finita perché Kaido irrompe di prepotenza nella stanza. Nell'ultima pagina, Kinemon si prepara a bloccare il colpo con le sue spade ma Kaido usa il suo kanabo con l'Haki del Re Conquistatore e lo colpisce in pieno alla testa. Nelle ultime vignette di ONE PIECE 1014, Onigashima ha raggiunto la terra ferma di Wano.