ONE PIECE 1014 spoiler: un ritorno a sorpresa e un attacco inevitabile?

È stata una lunga settimana per i lettori di ONE PIECE. Mentre gli spettatori dell'anime si sono goduti le gesta di Oden Kozuki acclamandolo sui social, chi segue Weekly Shonen Jump e MangaPlus ha subito uno stop dal solito appuntamento per la pausa presa da Eiichiro Oda.

Il cliffhanger con la sconfitta di Rufy di ONE PIECE 1013 avrà finalmente un seguito. Ad anticipare i contenuti del prossimo capitolo ci pensano gli spoiler di ONE PIECE 1014, da pochi minuti emersi in rete. Vediamo a cosa andranno incontro il protagonista e la sua ciurma.

Il capitolo 1014 si intitola "La vita di un attore" ;

; Rufy cade verso l'oceano mentre Kaido osserva dall'alto;

Bao Huang informa Kaido che hanno trovato Momonosuke;

Kaido dice a Bao Huang di informare l'intera isola di Onigashima del risultato dello scontro;

Yamato continua a salire per dirigersi verso il tetto mentre combatte;

Momonosuke: "Sembra che io non debba morire...!!";

Chopper VS Queen ;

; C'è un flashback di Chopper dove c'è lui con Caesar. Lo scienziato dice che, col suo aiuto, può estendere gli effetti della Rumble Ball a più di tre minuti;

Bao Huang avvisa tutti del risultato della battaglia di Kaido e dice che l'imperatore accetterà tra i suoi ranghi chiunque si arrenderà subito;

Kanjuro arriva nel luogo dove si trova Momonosuke;

Alla fine del capitolo, Kaido appare davanti a Momonosuke e lo attacca con il suo kanabo.

Sembra quindi che ONE PIECE 1014 si concluderà con Momonosuke in pericolo. Vi aspettavate questi sviluppi dopo la pausa?