ONE PIECE 1014 trailer e data di uscita: è la battaglia di Marco la Fenice

È passato molto tempo da quando i pirati di Barbabianca si sono sciolti. La perdita dell'imperatore, del loro capitano e soprattutto del loro padre adottivo ha sconvolto ogni singolo membro della ciurma. Per lungo tempo, questi pirati si sono nascosti sulle varie isole del mondo di ONE PIECE oppure hanno subito feroci e scottanti sconfitte.

Per la battaglia di Wano, sotto richiesta di Nekomamushi, uno dei vecchi comandanti di Barbabianca però ha deciso di non esimersi dal comparire, decidendo di presentarsi a Onigashima per combattere al fianco dei protagonisti di ONE PIECE. Marco la Fenice è il primo comandante di Barbabianca e quindi il suo vecchio braccio destro, significando che sull'isola di Kaido c'è attualmente uno degli uomini più forti al mondo.

Con la battaglia che avanza, anche il suo contributo è fondamentale, e lo dimostra il trailer di ONE PIECE 1014. L'episodio si intitolerà "Le lacrime di Marco! Il legame dei pirati di Barbabianca", con la fenice che deciderà di combattere sia King che Queen contemporaneamente, mentre nel resto di Onigashima vanno in scena altre battaglie.

Un intervento, quello di Marco, che serve per guadagnare tempo e sfinire gli avversari. ONE PIECE 1014 arriverà su Crunchyroll domenica 13 marzo 2022. E si avvicina anche l'adattamento del capitolo 1000 di ONE PIECE nell'anime.