ONE PIECE 1015: data di uscita e teorie, una morte in vista?

La battaglia di Onigashima sembra aver cambiato nettamente passo negli ultimi capitoli di ONE PIECE con a href="https://anime.everyeye.it/notizie/one-piece-cliffhanger-capitolo-1013-oda-ripetitivo-518217.html">avvenimenti importanti riguardanti Rufy.

Il capitano dei Mugiwara è stato sconfitto da Kaido delle Cento Bestie. Sulla vetta di Onigashima, l'Haki del Re Conquistatore non è stato abbastanza per Rufy che è stato gettato in mare dal nemico, mettendo apparentemente fine alla speranza del protagonista di ONE PIECE di diventare il Re dei Pirati. Kaido invece non ha terminato la sua strage, entrando nella sala dove si trova Momonosuke e attaccando Kin'emon con il suo kanabo infuso con l'Haki.

Le spade di Kin'emon si spezzano, il samurai sembra essere colpito in pieno dal colpo e la parte superiore del torso non si vede più, mentre Momonosuke osserva la scena piangendo. Vedremo quindi una morte in ONE PIECE 1015? Kiku sembra essere lì lì per morire ormai, Kin'emon sarà come minimo ferito gravemente, e Kaido non sembra intenzionato a interrompere la sua scia omicida e potrebbe anche attaccare Shinobu. Qualche scena sarà dedicata anche al resto della ciurma, con qualcuno che potrebbe intervenire in tempo per salvare il bambino.

È difficile che Yamato arrivi in tempo visto che si stava allontanando da quella zona, mentre gli altri sembrano tutti impegnati. Forse solo Law potrebbe intervenire, salvando il futuro shogun. E c'è anche la domanda sul chi salverà Rufy, dato che è caduto in acqua e quindi non può tornare a galla da solo. Chi interverrà per il protagonista? ONE PIECE 1015 sarà pubblicato domenica 6 giugno 2021 in inglese e spagnolo su MangaPlus alle 18:00.