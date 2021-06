ONE PIECE 1015, primi spoiler in arrivo: le catene si romperanno per sempre

ONE PIECE sta per tornare su Weekly Shonen Jump e MangaPlus con un nuovo capitolo. La storia di Eiichiro Oda non va in pausa e si prepara al capitolo 1015, che però è già iniziato a trapelare in rete con i soliti spoiler. Quali sono le anticipazioni leakate finora?

Vediamo i primi spoiler di ONE PIECE 1015.

Il capitolo 1015 si intitola "Catene".

Il capitolo inizia con la reazione degli alleati di Rufy alla notizia che è stato sconfitto.

I samurai urlano: "è inutile continuare a combattere? Momonosuke-sama è al sicuro?".

Queen dice di star solo giocando con Chopper.

Perospero lancia un nuovo attacco con le frecce.

Sanji compare e attacca Queen e Perospero, mentre porta ancora Zoro bendato sulle spalle.

Sanji VS Queen .

. Si passa a Kaido e Kinemon.

Momonosuke informa tutti tramite la rana Merries che Rufy è ancora vivo , dato che è una delle voci che ha sentito nella testa nel capitolo 1014 di ONE PIECE.

, dato che è una delle voci che ha sentito nella testa nel capitolo 1014 di ONE PIECE. Shinobu e Momonosuke scappano da Kaido, che continua a inseguirli.

Rufy viene salvato.

Zeus dice qualcosa a Nami.

Kid e Law contro Big Mom .

. Yamato incontra Kaido. I due iniziano una discussione, dove Yamato si rifiuta di chiamare Kaido padre e dove afferma che le sue catene oggi saranno spezzate.

ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana, per la gioia dei lettori.