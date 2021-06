ONE PIECE 1015 spoiler, il riassunto completo del capitolo: si spezzano le catene

L'avventura di Rufy si è enormemente complicata a Wano, dove è costretto ad affrontare Kaido e Big Mom. Questo passo però è necessario per potersi dirigere verso l'isola finale della Rotta Maggiore dove è nascosto il tesoro di Gol D. Roger. ONE PIECE 1015 sarà un altro tassello importante per il compimento di questo viaggio epocale.

Gli spoiler completi di ONE PIECE 1015 ci illustrano cosa accadrà, in particolare a Rufy che era stato gettato in mare. Il titolo del capitolo è "Catene", ma scritto in modo che abbia una doppia lettura "legame" e "catene". Sulla copertina, Senor Pink si sta facendo portare da una cicogna come un bambino.

Il capitolo inizia con Rufy che sta affondando in mare. Sul palco centrale, Chopper viene morso da Queen. Il Mugiwara sta piangendo dopo aver saputo che Rufy ha perso e si vedono anche le reazioni di alcuni samurai e mink. Sono tutti scioccati e pensano che perderanno lo scontro. Briscola li deride tutti, dicendo che Kaido è troppo forte. Si passa a Sanji con Zoro, Izo e Kawamatsu. Mentre Sanji agita Zoro in giro per colpire gli uomini di Kaido, Izo e Kawamatsu avvisano che l'informazione è troppo scoraggiante per la loro fazione, anche se non sanno se è vera o no.

Si torna ancora al palco centrale, dove Queen dice che ora smetterà di giocare con Chopper. Perospero usa un nuovo attacco chiamato Candy Shower e spara numerose frecce a tutti quelli in sala. Queen attacca Chopper in contemporanea con alcune zanne che fuoriescono dalla sua bocca. Improvvisamente, Sanji arriva e calcia Queen in faccia con il Diable Jambe, distruggendo tutte le zanne nella bocca del nemico. In una doppia pagina, Sanji usa un nuovo attacco chiamato Rotissiere per colpire il collo di Queen e farlo attorcigliare intorno al suo corpo. Questa rotazione blocca anche le frecce di Perospero che colpiscono solo Queen. Involontariamente, la calamità colpisce Perospero, facendolo volare via. Sanji si complimenta con Chopper per aver resistito contro Queen fino a quel momento. Dopo una discussione, Sanji cede Zoro a Chopper per farlo curare in modo che lui si possa occupare di Queen.

Sul tetto del primo piano, vediamo Kiku e Kanjuro a terra, Momonosuke e Shinobu scappano. Kaido sta per inseguirli ma viene colpito alla coscia da Kinemon, il quale ha la testa completamente insanguinata. In un flashback, Kinemon ripensa al momento in cui ha deciso di far finta di essere il padre di Momonosuke per nascondere la sua vera identità. Nel presente, Kaido chiede a Kinemon che senso abbia combattere, invece di morire come un guerriero. Kaido estrae poi la catana e trafigge Kinemon. Si passa a Momonosuke che sta tenendo tra le mani il Merries dello scorso capitolo di ONE PIECE, rivelando a tutti che sente la voce di Rufy nella testa e che non è ancora sconfitto. Usando il Merries, condivide il messaggio di Rufy a tutta Onigashima, con Oda che mostra la reazione di alcuni personaggi e il ritorno della loro voglia di combattere.

Kaido raggiunge Momonosuke e Shinobu che arrivano ai bordi dell'isola. Shinobi usa il suo Juku Juku no Jutsu per distruggere alcune rocce, cadendo dall'isola mentre Kaido li osserva. Si passa in mare, con Rufy che viene salvato dalla ciurma di Law. Anche loro hanno sentito la voce di Rufy e così l'hanno trovato. Si passa a Nami, Usopp e Tama che stanno correndo per i corridoi. Nami osserva il suo Clima Tact e al centro c'è la faccia di Zeus che inizia a parlare con lei. In qualche modo, la nuvola è sopravvissuta a Big Mom e ora si è fusa con il Clima Tact di Nami. Si passa a Big Mom VS Kid, che viene raggiunto anche da Law. Quest'ultimo inizia a combattere contro l'imperatrice, sostenendo anche che ora si fida di Rufy dopo essere stato così tanto tempo con lui.

Kaido è ancora ai bordi di Onigashima, ma Yamato appare all'improvviso e urla al padre. Yamato è pronta a spezzare le catene che lo legano a Kaido. ONE PIECE 1015 finisce con questo incontro padre-figlia che sembra far presagire a uno scontro diretto nel prossimo capitolo.