ONE PIECE 1016 e quella battaglia: avverrà davvero? Previsioni e data di uscita

Continua la battaglia di Onigashima tra un colpo di scena e l'altro. Gli ufficiali si stanno affrontando e nessuno sembra ancora aver trovato la vittoria definitiva.

Nel capitolo 1015 di ONE PIECE c'è stata un'intera panoramica sugli scontri dell'isola, concentrandosi in particolare sui membri dei Mugiwara mentre ascoltavano il messaggio di Momonosuke. Questo ha ridato speranza a tutti, e Rufy sembra in procinto di tornare. Infatti è stato salvato dai pirati di Law, richiamati proprio dalla voce interiore del protagonista del manga. Nel finale si profila un nuovo scontro, quello tra Yamato e Kaido.

ONE PIECE 1016 ci mostrerà davvero la battaglia tra padre e figlia? Questo duello potrebbe finalmente portarci a conoscere il Frutto del Diavolo di Yamato, rimasto finora sconosciuto e solo brevemente accennato. Sarà da utilizzare se Yamato vuole davvero sconfiggere il padre, ma è difficile che possa reggere la battaglia da sola. Con Rufy salvato dai pirati di Law, il pirata col cappello di paglia tornerà su Onigashima ma è difficile che possa giungervi nel giro di così poche pagine. Per questo potremmo vedere un ONE PIECE 1016 quasi completamente incentrato sulla battaglia tra Yamato e Kaido, osservando qualche sprazzo degli altri scontri.

Tra gli scenari alternativi, anche il piano di Tama, Nami e Usopp dovrebbe avvicinarsi sempre di più al suo compimento, e una volta arrivato quel momento il flusso della guerra potrebbe mutare radicalmente. ONE PIECE 1016 arriverà su MangaPlus domenica 13 giugno 2021.