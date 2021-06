ONE PIECE 1016, un'immagine mostra le vignette del manoscritto originale del mangaka

Durante la produzione di un capitolo, il mangaka si concentra dapprima sul name, o storyboard, ovvero quelle pagine dove abbozza soltanto gli eventi e i personaggi in modo tale da discutere con l'editor di eventuali cambi. E solo dopo la conferma si passa alla stesura del manoscritto, disegnato a mano per autori come Eiichiro Oda di ONE PIECE.

Nonostante il digitale prenda sempre più piede, il mangaka storico di Weekly Shonen Jump ha deciso di continuare a lavorare col classico pennino e tutti gli altri strumenti con cui è cresciuto, disegnando con i metodi suggeriti da Naoki Urasawa sul suo canale Youtube. Di conseguenza, ogni tanto sulla sua pagina Twitter, Eiichiro Oda condivide alcune tavole, vignette e manoscritti originali di ONE PIECE.

In basso possiamo vedere nel tweet alcune scene tratte da ONE PIECE 1016, il capitolo recentemente pubblicato su MangaPlus e Weekly Shonen Jump. La seconda pagina del capitolo con il festival nella capitale dei fiori reca tutte le tracce della matita e delle note del mangaka, oltre che il sigillo ufficiale di Weekly Shonen Jump in blu, sul lato sinistro. Le altre vignette dell'immagine invece sono estratte da altre pagine del capitolo e mostrano principalmente i Mugiwara più le piccole Otoko e Otama.

Anche ONE PIECE 1007 godette di questo trattamento da parte dello staff del mangaka.