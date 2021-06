ONE PIECE 1016: l'importanza di Tama cresce, quale sarà il suo ruolo nella Guerra?

Mentre le strade di Wano e Onigashima vengono devastate dalle battaglie per la supremazia del Paese, gli ultimi capitoli di ONE PIECE hanno mostrato quanto sia fondamentale ottenere informazioni riguardo gli avversari, e possibili scontri interni, potendo così sfruttare a proprio favore le drammatiche circostanze, e la confusione generale.

Kaido infatti, approfittando della poca consapevolezza dei cittadini, ha dichiarato di aver vinto dopo aver sconfitto Cappello di Paglia. Sfortunatamente per lui, Momonosuke ha smentito le sue parole, dicendo a tutti che Luffy era ancora vivo, e che tornerà per mettere a tacere il malvagio Imperatore. Sembra però che dichiarazioni così rilevanti non siano finite.

Verso la conclusione del capitolo 1016 infatti, la piccola O-Tama si ritrova a parlare direttamente a tutti coloro che si trovano nel Paese di Wa. Le prime pagine mostrano il prosieguo dello scontro tra Nami e Ulti dei Sei Compagni Volanti, nato dopo lo schiaffo dato da quest'ultima alla kunoichi. Usop ha tentato di fuggire con Tama, ma i due sono stati raggiunti quasi istantaneamente da Ulti, investita da uno degli attacchi più potenti dello Zeus di Nami. Scioccata dalla scena, Boa Huang comunica erroneamente a tutti che due Tobi Roppo sono fuori combattimento, causando una preoccupazione generale.

Catturata e resa incosciente dalla tecnica Stella Verde: Diavolo di Usop, Boa Huang viene usata da Tama per parlare a tutta l'isola, la quale imbarazzata si presenta, lasciando gli ascoltatori, tra cui c'è Sanji, di stucco. La scena si sposta successivamente allo scontro tra Yamato e suo padre Kaido, lasciando in sospeso il discorso della piccola ninja che da il nome proprio al capitolo, potrebbe fare per ribaltare ancora una volta le sorti della battaglia, e condurre i ribelli alla vittoria.

Ricordiamo che le ultime tavole del capitolo 1016 potrebbero aver confermato chi sarà il prossimo Mugiwara, e vi lasciamo alle previsioni riguardo il capitolo 1017, in arrivo il 27 giugno su Manga Plus.