ONE PIECE 1016, un nuovo scontro inizia ufficialmente

La guerra tra i pirati delle cento bestie guidati da Kaido e l'alleanza di pirati e samurai agli ordini di Momonosuke e i Foderi Rossi sta avendo luogo da diversi capitoli di ONE PIECE. Ormai a Onigashima non c'è più un angolo libero da scontri di ogni tipo, tra quelli degli ufficiali e quelli degli sgherri di basso livello.

Ora i protagonisti di ONE PIECE sembrano più favoriti di prima, con il flusso della guerra che sta per cambiare ulteriormente con la tattica attuata da O-Tama. Tuttavia sarà necessario bloccare tutti gli ufficiali nemici più Kaido per sperare anche solo minimamente di liberare definitivamente Wano. E mentre Rufy non c'è, tocca a Yamato affrontare l'imperatore.

La nuova aggiunta nel manga di ONE PIECE aveva urlato al padre, nel finale del capitolo 1015, che sarebbe stata lei il nuovo avversario. E in ONE PIECE 1016 vediamo proprio l'inizio di questa battaglia, con Kaido in forma drago prima e ibrida poi che inizia a combattere con la figlia. Quest'ultima per ora non ha ancora sfruttato il potere del suo Frutto del Diavolo sconosciuto, che potrebbe però essere rivelato nel giro di pochi capitoli.

Quanto tempo riuscirà a resistere Yamato prima del ritorno di Rufy sull'isola?