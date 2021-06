ONE PIECE 1016, spoiler completi e immagini: un nuovo scontro prima della pausa

La situazione a Onigashima si fa sempre più dura e pesante. Man mano che la guerra va avanti, i singoli combattimenti portano a un rovesciamento ai danni dell'una o dell'altra fazione. Al momento sono i protagonisti di ONE PIECE ad essere in svantaggio, ma lo scontro di Yamato potrebbe cambiare le carte in tavola.

I primi spoiler di ONE PIECE 1016 confermano l'arrivo di quella battaglia, ma c'è ancora tanto altro che viene raccontato da Eiichiro Oda a partire dalle prime pagine. Nella copertina, Zoro fa il ninja insieme a un gatto, mentre in alto si legge il titolo "Sono Otama!!".

Il capitolo inizia alla Capitale dei Fiori, dove vediamo Tengu Hitetsu camminare con Toko al Festival del Fuoco. Hitetsu spiega come il festival si tenga per i morti, e Toko chiede se anche il padre stia guardando la festa. Hitetsu risponde di sì, con Yasuie che sta osservando tutti ma anche il futuro di Wano. Si passa poi al CP0 che continua ad analizzare la battaglia di ONE PIECE, aggiornando i numeri dopo i tradimenti dei Pleasures e dei Waiters. Secondo il gruppo, rimasto sorpreso, la situazione diventa più difficile da prevedere, e con l'informazione che Momonosuke è precipitato giù dall'isola le cose potrebbero di nuovo sconvolgersi.

Bao Huang si sta preparando a fare l'annuncio a Onigashima. Si passa poi a Nami, Usopp e Tama, con Nami che viene distratta dal Clima-Tact dove Zeus adesso dimora, con la nuvoletta di Big Mom che è diventato parte integrante dell'arma. Il gruppo arriva alla balconata del palco centrale e guardano Bao Huang che si sta preparando al nuovo annuncio. Improvvisamente però Usopp viene colpito da Ulti, che li stava inseguendo. Ulti afferra Tama tra le mani, ma Nami la attacca colpendola alla testa grazie alla nuova forma del Clima Tact. Non è abbastanza per fermare il dinosauro, ma l'attacco Sargasso di Usopp sorprende l'avversaria che molla Tama. Adesso Nami può produrre un attacco più potente per mettere KO Ulti.

Bao Huang è scioccata e urla che Page One e Ulti sono stati sconfitti, dimenticandosi di star facendo l'annuncio pubblico. Usopp capisce l'abilità della nemica e usa la Midori Boshi Devil per catturarla, sfruttandola così per far fare l'annuncio a Tama. La piccola inizia a parlare dicendo "Io... sono Tama!".

Le 15 pagine di ONE PIECE 1016 giungono al termine con la parte finale riguardante Yamato e Kaido. L'imperatore si trasforma in un drago e torna sulla cupola, dove si trova la figlia, usando poi la forma ibrida. L'imperatore prende in giro la figlia per non essere stata in grado di proteggere Rufy e Momonosuke, ma questa risponde che viaggerà con Rufy, ma non prima di aver cacciato via il padre da Wano. I due iniziano a combattere con i lampi neri dell'Haki che tuonano sulla cima di Onigashima. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.