ONE PIECE 1016 spoiler: due personaggi conquistano il palcoscenico

Il numero 1015 ha lasciato col fiato sospeso per uno scontro che potrebbe accadere in ONE PIECE 1016. Il nuovo appuntamento con l'opera di Eiichiro Oda è programmata per domenica su MangaPlus, ma come di consueto in rete sono apparsi i primi spoiler di ONE PIECE 1016.

Capitolo 1016 di ONE PIECE si intitola "Sono Tama!!";

Il CP0 dice che i Pleasures e i Waiters hanno cambiato fazione, quindi il numero dei pirati di Kaido è di 20000 contro i 7000 dell'alleanza dei samurai;

Nami VS Ulti . Nami vince lo scontro grazie a Zeus;

. Nami vince lo scontro grazie a Zeus; Zeus, che è bloccato nel Clima Tact, chiede a Nami di dargli un nuovo nome;

Nami vuole chiamarlo Wata, ma a Zeus non piace, quindi nella pagina successiva viene chiamato di nuovo Zeus;

Ulti in pratica ha evitato l'attacco di Nami, ma grazie a Zeus l'attacco ha iniziato a inseguire Ulti, colpendola;

Usopp cattura Bao Huang e dice a Tama di parlare a tutta l'isola grazie ai Merries ;

; Sembra che ci sia un motivo particolare per cui Kaido è a Wano;

Yamato VS Kaido alla fine del capitolo;

Yamato: "Io navigherò per i mari con Rufy. Ma prima ti scaccerò da Wano!";

Kaido: "Non pensare che ci andrò leggero con te, Yamato!!";

Yamato alla fine dice che non può sconfiggere il padre, ma combatterà finché non tornerà Rufy;

Kaido VS Yamato è di due pagine;

è di due pagine; L'unica parte che non riguarda Usopp, Nami, Tama e Kaido VS Yamato è quella del CP0 che parla della guerra, quindi non vengono mostrati altri scenari;

Purtroppo per i fan di ONE PIECE, il prossimo capitolo arriverà tra due settimane per una nuova pausa di Eiichiro Oda.