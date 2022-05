ONE PIECE 1016 trailer e data di uscita: Rufy non è solo! Ma cosa succede a Sanji?

Bloccati da un attacco hacker a marzo, Toei Animation ha rimandato diversi episodi di ONE PIECE, bloccando la propria tabella di marcia per un mese. Sistemata la questione definitivamente, lo studio ha potuto portare nuovamente sulle emittenti nipponiche e sui servizi streaming di tutto il mondo l'atteso adattamento animato dell'opera di Oda.

Lo ha fatto prima con l'episodio 1014, che ha fatto da anteprima per uno degli episodi più attesi di sempre. La settimana scorsa è stato infatti trasmesso ONE PIECE 1015 accolto con tripudio dal pubblico dell'anime. Non poteva non essere altrimenti, dato che finalmente Rufy e Kaido sono faccia a faccia, o meglio tutta la nuova generazione è di fronte a quella vecchia, pronta a scardinarla. Non basta però un pugno a mettere giù gli imperatori e per questo sarà necessario iniziare un combattimento serio, interrotto temporaneamente questa settimana da un episodio speciale.

Il trailer di ONE PIECE 1016 non lascia spazio a dubbi: dopo Rufy, entreranno in gioco anche Zoro, Law, Kid e Killer. Tutti e quattro si vedono chiaramente mentre si preparano a entrare in azione, con Zoro e Killer in particolare messi in bella mostra con le loro lame speciali. Ma c'è spazio anche per Sanji, con il cuoco dei Mugiwara che sembra risvegliarsi da uno strano incubo. Cosa gli starà succedendo? ONE PIECE 1016 sarà disponibile su Crunchyroll da domenica 8 maggio 2022 e si intitolerà "Una battaglia tra mostri! I tre capitani testardi".