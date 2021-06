ONE PIECE 1016: una vittoria che porta al rovesciamento del campo di battaglia

La fine della saga di Wano è ancora lontana, ma Eiichiro Oda si avvicina ogni settimana che passa a questa conclusione. I capitoli di ONE PIECE si stanno concentrando sulla guerra di Onigashima e ogni singolo scontro può cambiare definitivamente le sorti dei protagonisti.

Con il capitolo 1015 di ONE PIECE, i samurai si sono ripresi dalla notizia della sconfitta di Rufy. Basterà a fermare l'avanzata dei soldati di Kaido? Il capitolo 1016 di ONE PIECE ci mostra brevemente come vanno le cose alla capitale dei fiori, con Hitetsu e Otoko che stanno festeggiando e pensando a Yasuie e ai morti. Intanto a Onigashima, Bao Huang è a colloquio con la CP0 che sta valutando il campo di battaglia. Quest'ultimo gruppo è sorpreso da come stanno andando le cose, mentre la segretaria di Kaido decide di andare ad annunciare la morte di Momonosuke per distruggere il morale dell'alleanza dei samurai.

Nei corridoi di Onigashima, Nami, Usopp e Tama sono quasi arrivati al palco centrale, mentre Zeus si è ormai insediato nel Clima Tact della navigatrice. Bao Huang è lì è sta per fare il suo annuncio importante, ma l'arrivo di Usopp la distrae. Il cecchino viene però colpito alle spalle da Ulti, ancora viva dopo l'attacco di Big Mom ma visibilmente stremata. Mentre Bao Huang si dimentica di avere la comunicazione attiva, vede Nami sconfiggere Ulti con l'aiuto di Zeus. L'annuncio della caduta di due Tobi Roppo scuote i pirati di Kaido, mentre Bao Huang viene colpita dall'attacco di Usopp. Adesso Otama ha il controllo della trasmissione e annuncia il suo nome all'intera isola.

Sulla cupola, Kaido è di fronte a Yamato. L'imperatore torna nella sua forma ibrida e prende in giro la figlia per non aver saputo proteggere Rufy e Momonosuke. I due danno vita a uno scontro con l'haki, con Yamato che sa di non poter fermare a lungo il padre. Rufy giungerà in tempo per aiutare il nuovo alleato in ONE PIECE?