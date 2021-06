ONE PIECE 1017, cosa accadrà dopo la pausa? Data di uscita e teorie sul capitolo

Rufy e compagni si sono avventurati sull'isola dei samurai, un luogo mistico e ricco di segreti che potrebbero cambiare il mondo. Solo alla fine della saga di Wano i protagonisti di ONE PIECE conosceranno davvero i segreti che circondano l'isola e per raggiungere quel punto bisogna prima affrontare e sconfiggere un avversario imbattibile.

Kaido ha già messo KO Rufy e l'ha gettato in mare. Fortunatamente però i pirati di Law sono intervenuti col loro sottomarino. Intanto a Onigashima la battaglia continua e l'imperatore ha trovato davanti a sé Yamato, con cui ha iniziato uno scontro al termine di ONE PIECE 1016. Tutta l'isola è anche in subbuglio per la sconfitta di due dei Tobi Roppo e potrebbe entrare ancora di più nel caos con il prossimo annuncio di O-Tama.

Proprio la bambina potrebbe essere al centro di ONE PIECE 1017, il prossimo capitolo del manga. Avendo messo le mani sul potere di Bao Huang, adesso Tama potrà dare ordine a tutti coloro che hanno mangiato i suoi dango di aiutare i samurai, riducendo ancora di più le forze di Kaido. Considerato che i possessori degli SMILE sono più forti dei pirati normali, ciò porterà a un aumento enorme di potere per l'alleanza protagonista, riequilibrando le sorti della battaglia.

L'annuncio di O-Tama potrebbe essere però disturbato da Queen e King, i quali dovranno ufficialmente entrare in battaglia contro Sanji e Zoro. Potrebbe infatti non bastare la copertura di Nami e Usopp contro le due Calamità. Un'altra parte del capitolo 1017 di ONE PIECE sarà probabilmente riservata a Yamato e Kaido. Mentre quest'ultimo è già nella forma ibrida, Yamato ancora deve mostrare il suo Frutto del Diavolo. Quale momento migliore per tirare fuori il potere se non contro il padre?

ONE PIECE 1017 arriverà su MangaPlus domenica 27 giugno alle ore 18:00.