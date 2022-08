ONE PIECE 1017, un episodio da record per la saga: 20mila frame animati

Prima dell'inizio della Saga di Wano sul fronte televisivo, l'anime di ONE PIECE era stato più volte sommerso dalle critiche a causa del comparto tecnico che, insieme ad una lentissima narrazione, dettata però dallo scarto col manga, avevano compromesso la godibilità della trasposizione del capolavoro di Eiichiro Oda.

Con il cambio di staff e l'ammodernamento grafico e tecnico della nuova saga, tuttavia, le cose sono molto cambiate e al livello visivo la produzione è stata in grado di tirare fuori veri e propri episodi dal cardiopalma. Ad ogni modo, a breve l'anime di ONE PIECE introdurrà una nuova saga filler, della durata di appena una manciata di puntate, per promuovere il lungometraggio recentemente approdato in Giappone.

In molti non sanno che appena qualche settimana fa, precisamente con l'episodio 1017 dell'anime, la serie televisiva ha goduto di un comparto tecnico d'eccezione. Quella puntata in particolare, infatti, ha avuto uno dei più alti numeri di frame animati dell'intero adattamento, ovvero ben 20mila. La cifra è lievitata anche per una sequenza in particolare, quella del Kong Gatling di Ruffy contro Kaido, che ha richiesto 1692 frame per un frammento di appena 30 secondi.



E voi, invece, cosa ne pensate del numero di animazioni di questa puntata in particolare? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.