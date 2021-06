ONE PIECE 1018, arrivano i primi spoiler: brutta sorpresa per i lettori

Ormai Jinbe è un membro dei Mugiwara e come tale deve affrontare le stesse sfide del suo capitano, Monkey D. Rufy. Al seguito del protagonista di ONE PIECE, Jinbe si è ritrovato già all'opera con uno degli ufficiali di Kaido. Cosa succederà nel prossimo capitolo del manga?

Vediamo insieme gli spoiler di ONE PIECE 1018 finora leakati in rete.

Il capitolo 1018 si intitola "Jinbe VS Who's Who".

Tama diventa il bersaglio dei subordinati di Kaido.

I Gifters e Shinuchi però iniziano a proteggerla.

Tama e Nami vanno in sella a Speed (c'è una gag con Usopp che chiede di poter salire in groppa).

Nami dice a Zeus che ora sono compagni. Zeus è molto felice.

La CP0 analizza la battaglia dopo gli ultimi avvenimenti. Menzionano anche Who's Who.

Il resto del capitolo si concentra sullo scontro tra Jinbe e Who's Who.

Who's Who maledice Shanks per aver rubato il Frutto del Diavolo Gom Gom.

per aver rubato il Frutto del Diavolo Gom Gom. Oltre ad aver mangiato il Frutto Gom Gom, Who's Who si arrabbia con Rufy per aver indossato il cappello di Shanks.

Who's Who ha saputo della storia del guerriero leggendario "Dio del Sole" da una guardia, che aveva a che fare con gli schiavi.

Grazie a quella storia, Who's Who è stato in grado di sopravvivere in prigione.

La guardia che racconta quella storia a Who's Who scompare, quindi Who's Who decide di scappare di prigione nel caso gli abbiano fatto qualcosa.

Come capitano dei Pirati del Sole, Who's Who chiede a Jinbe se conosce qualcosa di quella storia, essendo un pirata che ha fatto parte di un gruppo di ex schiavi.

Alla fine, Jinbe usa un nuovo attacco contro Who's Who.

Lo scontro tra Mugiwara e pirati di Kaido continua, ma la prossima settimana ONE PIECE sarà in pausa. Sarà quindi necessario attendere due settimane per il ritorno del manga.