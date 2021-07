ONE PIECE 1018 e la battaglia di Jinbe: la forza del Cavaliere del Mare

Tutto è pronto per le grandi battaglie tra ufficiali a Onigashima. Finora erano in pochi ad essere stati coinvolti in scontri 1 VS 1 in questo attuale arco di ONE PIECE, ma adesso con l'ordine di O-Tama le forze si equilibrano, dando modo agli ufficiali dell'alleanza dei samurai di affrontare più semplicemente i più forti pirati rivali.

Ed è Jinbe a essere coinvolto principalmente nella battaglia, come mostrato nel capitolo 1018 di ONE PIECE. Mentre O-Tama viene portata via da Nami e Usopp, aiutata anche da Speed e Gazelleman, la CP0 analizza come le due forze in gioco adesso stiano andando verso la parità. La forza dei Gifter e il loro cambio di fazione hanno infatti portato l'alleanza ad avere 10000 uomini, contro i 16000 dei pirati di Kaido.

E questo ordine di Tama ha portato benefici imprevisti anche a Jinbe che finalmente si è trovato con le mani libere per affrontare Who's Who. L'ex membro della CP9 si sta però dando da fare nella sua forma ibrida per uccidere l'avversario, che ritiene responsabile del suo fallimento passato. Infatti l'assedio di Shanks alla nave che trasportava il Frutto Gom Gom gli valse la prigione e quindi ce l'ha a morte sia con lui che con Rufy, che ha mangiato il frutto ed ereditato il cappello di Shanks, e quindi anche Jinbe di riflesso.

Ma l'uomo pesce, dopo aver analizzato le mosse dell'avversario, sembra riuscire a trovare delle contromosse. Mentre Who's Who parla del suo periodo in prigione, chiedendo anche a Jinbe se conosce la figura del "Dio del Sole", la battaglia avanza tra varie tecniche. Ma è il Cavaliere del Mare ad avere l'ultima parola in questo capitolo di ONE PIECE dato che, con un pugno possente, colpisce al viso Who's Who che sembra sconfitto nell'ultima tavola.

Who's Who si riprenderà? Lo sapremo tra due settimane quando ONE PIECE ritornerà dalla pausa.