ONE PIECE 1018: data di uscita e teorie, scopriremo il segreto di quel Frutto del Diavolo?

Le forze di Kaido erano immensamente superiori a quelle dei samurai e dei loro alleati, tanto che la CP0 stava tenendo il conteggio e notava la sproporzione tra le due fazioni. Eppure col tempo questa battaglia di ONE PIECE ha iniziato a cambiare rotta a causa dei gesti infami di Queen e alle tattiche di O-Tama.

Prima il tradimento di Queen e poi l'ordine di O-Tama hanno portato diversi pirati di Kaido dalla parte dei samurai e di Rufy. Adesso sembra tutto volgere a favore dei protagonisti di ONE PIECE, anche se come dimostrato dal capitolo 1017 ci sono ancora gli ostici ufficiali da affrontare. E nel prossimo appuntamento settimanale col manga di Eiichiro Oda potrebbe arrivare un atteso confronto tra due di questi.

ONE PIECE 1018 potrebbe infatti concentrarsi su Jinbe VS Who's Who, i due che hanno chiuso lo scorso capitolo. Considerato il punto in cui è arrivata la guerra, potrebbe essere il momento giusto per Oda di chiudere un attimo alcuni degli scontri in corso, in particolare quello di Jinbe, Franky e Inuarashi. Considerata la rivelazione sul Frutto Gom Gom di Who's Who, sarebbe anche possibile un flashback che ci spieghi almeno per sommi capi come mai il Governo Mondiale era così interessato alla protezione di quel Frutto del Diavolo. Chiuso questo argomento, che sicuramente verrà fuori anche più avanti nel manga, potremmo vedere uno scontro tra i due.

ONE PIECE 1018 sarà pubblicato sulla piattaforma MangaPlus domenica 4 luglio 2021 in inglese e spagnolo.