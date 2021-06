ONE PIECE 1018, altri dettagli spoiler: svelato il nome di un personaggio segreto

L'universo creato da Eiichiro Oda è talmente vasto che permette teorie a profusione. Sono tanti i personaggi coinvolti nelle elucubrazioni dei fan, che si sono recentemente soffermati sul possibile passato di Who's Who. E con l'arrivo di ONE PIECE 1018 potranno di certo dedicarsi a una nuova teoria su un altro personaggio.

Gli spoiler di ONE PIECE 1018 divulgati in rete nelle scorse ore hanno infatti presentato un personaggio apparentemente nuovo, il "Dio del sole" citato da Who's Who che sembra legato profondamente ad alcuni eventi passati del manga. Vediamo i nuovi leak di ONE PIECE 1018 per capire le aggiunte e gli approfondimenti su ciò che avverrà.

Il capitolo 1018 di ONE PIECE sarà composto da 17 pagine e vedrà uno scontro molto acceso tra Jinbe e Who's Who, che faranno uso di molte tecniche diverse. Jinbe usa lo Shoulder Throw del Karate degli Uomini Pesce, poi una tecnica simile a quella della presa di Hody Jones e la terza è la Demon Tile True Punch. Who's Who usa invece il Moon Walk, il Fang Flash Bite con cui sfida Jinbe a una gara di morsi, uno Shigan modificato e a ripetizione simile a quello di Rob Lucci.

Viene poi rivelato il nome del Dio del Sole, Nika. Il capitolo dovrebbe concludersi con la sconfitta di Who's Who a causa dell'attacco segreto di Jinbe, anche se non è ancora definitivamente certo. Infine, è confermata la pausa di ONE PIECE che tornerà però su Weekly Shonen Jump con copertina e pagine a colori.