ONE PIECE 1018: Jinbe infiamma la guerra di Wano con uno spettacolare colpo di scena

L'isola di Onigashima è diventata ormai da diversi capitoli di ONE PIECE il teatro della guerra per la supremazia di Wano. Mentre diverse battaglie continuano ad imperversare tra le strade del paese, Jinbe, l'ultimo entrato a far parte dei Mugiwara, si è ritrovato contro un temibile avversario il quale gli ha posto delle domande molto interessanti.

L'uomo pesce ex membro della Flotta dei Sette si è ritrovato contro uno dei Sei Compagni Volanti, Who's-Who. I due avversari hanno dato vita ad un intenso scontro, anche piuttosto particolare. Il sottoposto di Kaido ha infatti rivolto a Jinbe diversi interrogativi riguardo una certa figura leggendaria denominata il Dio del Sole, o anche Nika.

In una rapida sequenza durante il combattimento scopriamo interessanti dettagli riguardo il passato di Who's-Who, della sua prigionia e di come sia riuscito infine a fuggire pensando costantemente alla leggenda, raccontatagli da una guardia successivamente scomparsa. Nonostante i numerosi e potenti attacchi ricevuti, Jinbe resiste agli attacchi avversari, e infine riesce a scagliare il suo Demon Brick Fist sbilanciando verso di sé Who's-Who dopo avergli calpestato la coda.

Un colpo di scena molto importante, che sottolinea ancora una volta la potenza di Jinbe, e probabilmente la sua rilevanza nel conflitto.