ONE PIECE 1018 spoiler e immagini, il riassunto completo: scontro micidiale tra ufficiali

La ciurma di Cappello di Paglia è arrivata Onigashima dove sta sopportando una delle battaglie più cruente di ONE PIECE. Grazie anche all'arrivo di Jinbe in ciurma, i protagonisti possono occuparsi al meglio dei numerosi uomini di Kaido. E proprio l'uomo pesce è coinvolto in una sfida di estrema importanza.

ONE PIECE 1018 sarà dedicato a Jinbe VS Who's Who, come recita proprio il titolo stesso del capitolo. Nella copretina, Ulti e Page One sono in una stanza a giocare con dei dinosauri di peluche che rimandano alle trasformazioni dei pirati delle Cento Bestie.

Il capitolo inizia al palco centrale dove 300 tra Gifters e Waiters hanno tradito Kaido. Alcuni come Hamlet attaccano gli altri subordinati di Kaido. Altri nemici invece bersagliano Tama, dato che hanno capito che è stato il suo potere a causare tutto ciò. Nami e Usopp, con la bambina, cercano di scappare, supportati da Daifugo. Anche Speed arriva a proteggere Tama, portandosela in groppa insieme a Nami, mentre Usopp rimane indietro. Arriva anche Gazelleman, a cui viene richiesto di aiutare Komachiyo. Usopp si complimenta con Tama per il suo potere in grado di farsi amici sul campo di battaglia, mentre Zeus appare chiedendo a Nami se può essere il suo servo. La gatta ladra però gli dice che sono "partner", facendo impazzire di gioia la nuvola, che attacca tutti i pirati di Kaido in zona per ripulire il sentiero.

La CP0 continua a fare i conti, dicendo che la ciurma di Kaido ora è composta da 16000 uomini, contro i 9000 avversari. Uno dei membri più grossi del gruppo dice che non importa chi vincerà, l'importante è che "quel tizio" muoia. Un altro membro però dice che le informazioni che Who's Who possiede ormai sono datate e non può fare minimamente male al Governo Mondiale. Ma l'altro membro risponde che lasciare un prigioniero del governo vivo non sarebbe un buon esempio. Il terzo membro, quello con la maschera sorridente, chiude la conversazione dicendo che è difficile che esca vivo, dato che il suo avversario è Jinbe.

ONE PIECE 1018 poi passa definitivamente allo scontro tra Who's Who e Jinbe. L'ex CP9 usa il Geppo per saltare in aria, mentre Jinbe gli chiede se ce l'ha con Rufy per aver mangiato il Frutto Gom Gom. L'ira però è verso Shanks, che è colui che ha rubato il frutto. Poi il pirata spara il suo Gagan verso Jinbe, che blocca con l'Haki dell'Armatura ma ricevendo comunque una ferita al braccio. La battaglia continua con altri Gagan mentre Who's Who conferma che comunque vuole Rufy morto per la sua eredità, che passa anche per il cappello di paglia. Jinbe evita tutti i colpi senza sfruttare l'Haki dell'Armatura, ma riceve anche un commento razzista da Who's Who.

Lo scontro continua con attacchi da una parte e dall'altra, mentre la battaglia poi si ferma perché Who's Who chiede una cosa a Jinbe, chiedendogli del Dio del Sole Nika. Dice che Nika è un guerriero leggendario che riesce a far sorridere le persone liberandole dal loro dolore e che un giorno avrebbe liberato tutti gli schiavi del mondo. Si vede la silhouette di Nika in una vignetta. Il combattimento riprende con Who's Who che però continua a parlare ripensando ai giorni in cui veniva torturato e in cui pregava proprio Nika. Secondo Who's Who, Jinbe potrebbe sapere qualcosa visto che la storia dei Pirati del Sole e degli uomini pesce è legata alla schiavitù. Il passato di Who's Who continua ripensando a una guardia che sparì improvvisamente dopo aver parlato di Nika.

Jinbe si arrabbia per le parole di Who's Who e lancia un attacco che abbiamo già visto usare a Hody Jones, il Gyojin Karate: Soshaku. Alla fine del capitolo 1018 di ONE PIECE, Jinbe lancia il suo ultimo attacco segreto Gyojin Karate Ougi: Oni Gawara Sei Ken, colpendo Who's Who in faccia e apparentemente sconfiggendolo. I pilastri della stanza tremano per l'attacco di Jinbe. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana ma tornerà con pagine a colori e copertina per festeggiare l'anniversario.